Phương Thanh tiết lộ lý do hạn chế đi hát suốt 10 năm qua

Phương Thanh sẽ là một trong những nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại The Show Vietnam. Ảnh: BTC

Chiều 15.11, sự kiện ra mắt The Show Vietnam được tổ chức tại TP.HCM. Chương trình ra đời nhằm tôn vinh giá trị đích thực của âm nhạc, những nghệ sĩ có cống hiến cho nghệ thuật. Thông qua dự án, ban tổ chức mong muốn đưa mọi người về đúng vị trí và giá trị của họ. Phần âm nhạc của chương trình do nhạc sĩ Hoàng Nhã và Mỹ Ngọc thực hiện. Tùng Leo đảm nhận vai trò MC, kết nối cùng khán giả bởi những câu chuyện gần gũi. Chương trình được tổ chức định kỳ 2 lần/tháng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Phan Mạnh Quỳnh, Hoàng Dũng, Lam Trường, Phương Thanh, Hà Lê, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Nguyên Hà, Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi.

Tại buổi gặp gỡ, Phương Thanh không giấu được sự xúc động khi được trở lại cùng khán giả. Nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Khi giấc mơ về với giọng hát da diết, đầy xúc cảm. Phương Thanh tâm sự đối với cô, âm nhạc là sự kết nối giữa sự giàu có - nghèo khó, buồn đau - hạnh phúc… Vì vậy, giọng ca Trống vắng cho rằng nhiệm vụ của người nghệ sĩ rất quan trọng. “Làm nghệ sĩ hạnh phúc lắm cho nên khi hát, họ mang rất nhiều trách nhiệm trong việc mang cảm xúc kết nối và chia sẻ với công chúng, những người không thể đứng trên sân khấu hát”, nữ ca sĩ nói.



Phương Thanh nghẹn ngào khi hát live ca khúc Khi giấc mơ về. Ảnh: BTC

Phương Thanh bồi hồi nhớ đến thời Làn sóng xanh, thấy bản thân hạnh phúc khi được khán giả yêu thương, ủng hộ thời điểm đó. Đồng thời, nữ ca sĩ chiêm nghiệm: “Tôi nghỉ 10 năm nay không hát showbiz nhiều, bởi vì giá trị nghệ thuật làm cho những người thật sự yêu nghề, có tâm huyết với nghề bị buồn, bị chán”. Vì vậy, đối với Phương Thanh, việc góp mặt trong The Show Vietnam là cách trở lại với không khí âm nhạc của trước đây. Nữ ca sĩ còn tiết lộ đã bán một căn nhà để chuẩn bị cho một dự án nghệ thuật, đánh dấu sự quay trở lại showbiz. “Tôi vẫn máu như ngày xưa", cô chia sẻ.

“Xin cảm ơn những người anh em đã đồng hành với tôi. Đến hôm nay, mặc dù thời gian trôi qua rất lâu, tóc chúng tôi đã hai màu rồi nhưng chúng tôi không già. Chúng tôi vẫn hy vọng chờ một ngày nào đó được quay lại với thanh xuân. The Show Vietnam là một trong những chương trình tạo nên sự hứng thú cho những người làm nghề lâu năm. Và Phương Thanh cũng là một thế hệ quá lâu rồi. Tôi chỉ cần sống trong một chương trình có những người bạn cũ đồng hành, hát với ban nhạc và khán giả cũng chỉ nghe hát thôi”, giọng ca 7X trải lòng.



Theo tiết lộ từ anh Hiền Anh, Phan Mạnh Quỳnh sẽ là người mở màn cho show vào ngày 4.12. Ảnh: BTC

Khi được hỏi về lý do quyết định thực hiện một dự án lớn vào thời điểm còn nhiều hạn chế bởi Covid-19, Hiền Anh - Founder The Show Vietnam cho biết vì ê-kíp muốn phục vụ những bữa ăn tinh thần, giúp khơi dậy cảm xúc cho khán giả sau một thời gian dài “đóng băng” giãn cách. Anh nói đây chính là thời điểm phù hợp khi xã hội đang từng bước “bình thường mới”. Ban tổ chức cũng đã có kế hoạch chuẩn bị cho những rủi ro có thể xảy ra, bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người tham gia.

Đến với The Show Vietnam, tổng đạo diễn Thái Huân còn chia sẻ mong muốn viết tiếp ước mơ cùng những đồng sự của mình: “Tham gia showbiz khá lâu năm với nhiều vai trò, làm nhiều chương trình lớn nhỏ, trong và ngoài nước, mình có được những góc nhìn khác nhau. Mình nhận ra rằng, chính những cái đơn sơ, nhẹ nhàng nhất lại là những điều đọng lại sâu nhất. Đó cũng chính là giá trị mà mình muốn đem lại cho The Show Vietnam mùa đầu tiên. Mình ước mơ thực hiện một chương trình gần gũi, mộc mạc, mang lại giá trị cao về mặt kết nối và lan tỏa, tạo nên sự đồng cảm về những câu chuyện thông qua âm nhạc”.