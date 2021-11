Hương Tràm khoe body cùng vũ đạo bốc lửa trước 500 ngàn khán giả

Ca sĩ Hương Tràm hạnh phúc trước sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả sau thời gian vắng bóng vì dịch bệnh.

Gần 2 năm sống và học tập tại Mỹ, Hương Tràm ngày càng nhận được nhiều lời khen không chỉ về sự tiến bộ trong giọng hát mà còn về khả năng vũ đạo hấp dẫn. Sau thời nghỉ dịch, nữ ca sĩ đã được gặp lại khán giả tại buổi biểu diễn ở Palmspring - Riverside, California (Mỹ).



Hương Tràm khoe vũ đạo bốc lửa trước hàng trăm khán giả. Ảnh: NVCC

Đứng trước hơn 500.000 người xem, Hương Tràm bày tỏ: "Bản thân Tràm sau thời gian dài nghỉ dịch ở nhà thì cảm giác được đứng trên sân khấu khiến tim mình thổn thức. Nhận được sự ủng hộ của mọi người nên hát đến sáng Tràm cũng đồng ý”. Ngoài những ca khúc hit của mình như Em gái mưa, Cho em gần anh thêm chút nữa... Hương Tràm tạo điểm nhất cho mình bằng Live for this moment với màn múa tay Voging (điệu nhảy được phát minh tại New York, Mỹ và ngày càng phổ biến tại nhiều nước châu Á).



Giọng ca 9X vừa học vừa hoạt động nghệ thuật tại Mỹ. Ảnh: NVCC

Việc tiếp thu sự phát triển của nền âm nhạc Âu Mỹ giúp giọng ca Ngại ngùng thoát khỏi "vùng an toàn" của mình và chấp nhận thử sức với phong cách mới. Thay vì trung thành với hình ảnh một cô ca sĩ đứng yên trên sân khấu hát những ca khúc ballad thì hiện tại Hương Tràm ngày càng tự tin diện các thiết kế gợi cảm và thể hiện vũ đạo đẹp mắt. Chính nữ ca sĩ cũng nhận thấy sự thay đổi của mình theo thời gian. "Xa ê-kíp ở Việt Nam nên tôi toàn tự học hỏi và trau dồi thêm các kĩ năng mềm khác để hỗ trợ cho việc đi diễn. Ngoài thời gian học, tôi xem YouTube để học trang điểm, học phối đồ, xem bản thân mình phù hợp với phong cách nào để theo đuổi”, giọng ca Duyên mình lỡ chia sẻ.



Hương Tràm nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập và làm việc tại xứ cờ hoa. Ảnh: NVCC

Một năm qua cũng là thời gian khó khăn của Hương Tràm khi dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ. Cô hầu như không hoạt động nghệ thuật và cuộc sống nhiều áp lực hơn. Hầu hết thời gian Hương Tràm đều dành làm việc nhà, tập thể dục, thỉnh thoảng livestream ca hát... để vực dậy tinh thần, vượt qua khó khăn. Hiện tại, cô vẫn ở nhà thuê, vừa đi học vừa đi biểu diễn cũng như tận hưởng cuộc sống bình yên tại xứ cờ hoa.

Gần đây, Hương Tràm cũng thêm một nghệ danh mới là Charmy Phạm để thuận tiện cho việc trao đổi và giao tiếp tại Mỹ. Trên trang cá nhân, cô luôn đăng tải những hình ảnh vui tươi, lạc quan và đời thường nhất. Dù là ca sĩ nổi tiếng, cuộc sống của cô cũng không khác gì so với một du học sinh bình thường.