Adele bùng nổ với chương trình âm nhạc đặc biệt 'One Night Only'

Hôm 14.11 (giờ Mỹ), 'họa mi nước Anh' khiến fan phát sốt với Adele: One Night Only phát sóng trên CBS. Bên cạnh những màn trình diễn thăng hoa, cô còn có cuộc phỏng vấn đặc biệt với 'nữ hoàng truyền thông' Oprah Winfrey.



Adele: One Night Only thực sự là bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao mà Adele gửi đến những người hâm mộ đã chờ đợi cô suốt 6 năm qua. Ảnh: CBS

Buổi hòa nhạc đặc biệt của ngôi sao đình đám nước Anh khiến khán giả choáng ngợp, "tan chảy" với khung cảnh hoành tráng, đẳng cấp và không kém phần lãng mạn. Ảnh: CBS

Sau 6 năm vắng bóng, Adele trở lại đầy mạnh mẽ với các sản phẩm âm nhạc chất lượng. Để quảng bá cho album mới, ngôi sao người Anh vừa thực hiện buổi hòa nhạc đặc biệt mang tên Adele: One Night Only. Cô bước lên sân khấu tại Đài quan sát Griffith mang tính biểu tượng ở Los Angeles (Mỹ) với hình ảnh quyến rũ cùng những màn trình diễn thăng hoa. Ngôi sao sinh năm 1988 "chiêu đãi" khán giả loạt hit gắn liền với tên tuổi của mình như: Hello, Rolling In The Deep, Someone Like You… Đây cũng là lần đầu tiên “họa mi nước Anh” hát live 4 ca khúc mới nằm trong album 30 sắp trình làng, bao gồm: Easy On Me, I Drink Wine, Hold On, Love Is A Game.

Adele: One Night Only còn làm người xem vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến Adele giúp một người đàn ông cầu hôn bạn gái đầy bất ngờ ngay tại đêm nhạc và hát Make You Feel My Love để chúc mừng họ. Video về khoảnh khắc đặc biệt này nhanh chóng lan truyền rầm rộ trên Twitter và thu hút sự chú ý của đông đảo fan quốc tế.



Đan xen với buổi hòa nhạc là cuộc phỏng vấn đặc biệt giữa sao nữ đình đám với Oprah Winfrey. Tại đây, cô có những chia sẻ thú vị về âm nhạc cũng như cuộc sống riêng tư. Ảnh: CBS

Bên cạnh đó, chương trình đặc biệt này còn giới thiệu đến công chúng yêu nhạc cuộc trò chuyện giữa nữ ca sĩ 33 tuổi với “nữ hoàng truyền thông Mỹ” Oprah Winfrey. Đây là cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên của giọng ca đoạt giải Grammy về album mới của mình, những câu chuyện, nguồn cảm hứng đằng sau những bài hát. Nhân dịp này, ngôi sao người Anh cũng hé lộ với khán giả về cuộc sống sau ly hôn, quá trình giảm cân ngoạn mục và việc nuôi dạy con trai Angelo.



Adele bùng cháy hết mình trong từng bài hát, phần trình diễn của cô được khán giả khen ngợi nức nở. Ảnh: CBS

Người hâm mộ đã có rất nhiều cảm xúc sau khi theo dõi Adele: One Night Only, những dòng trạng thái khen ngợi buổi biểu diễn đặc biệt của chủ nhân hit Hello ngập tràn trên mạng xã hội: “Chúa ơi, Adele kìa. Quả thật không còn gì tuyệt hơn. Tôi chỉ có thể nghe giọng hát và những ca khúc của cô ấy trong suốt quãng đời còn lại mất”, “Tối nay Adele không ‘nhẹ tay’ với tôi gì cả. Tôi đã khóc hai lần khi nghe cô ấy nghe hát”, “Giọng hát của Adele đạt điểm A+ trong tối nay. Cô ấy hoàn toàn kiểm soát mọi thứ, cộng hưởng giữa các quãng âm và thể hiện sự linh hoạt trong giọng hát của mình. Một buổi biểu diễn tuyệt vời”…

Bên cạnh những lời tán dương về màn trình diễn tuyệt vời của ngôi sao 33 tuổi, hình ảnh, bối cảnh chương trình cũng là điều khiến nhiều khán giả phải tấm tắc. “Hình ảnh trên không tuyệt vời, địa điểm tổ chức quá xuất sắc với hoàng hôn rực rỡ. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo”, một người xem cảm thán. Một khán giả khác phải thốt lên: “Khung cảnh Đài quan sát Griffith lúc hoàng hôn, được nhìn thấy Adele, nghe cô ấy hát. Ôi không, sao mà tôi chịu nổi chứ”.

Để thỏa lòng mong mỏi của đông đảo người hâm mộ Adele tại Việt Nam, chương trình đặc biệt Adele: One Night Only đã được Galaxy Play mua bản quyền và phát sóng độc quyền từ ngày 21.11, đúng một tuần sau khi chương trình này phát tại Mỹ.



Sau 6 năm, Adele khiến fan nức lòng với màn trở lại không thể ấn tượng hơn. Ảnh: MV EASY ON ME

Ra mắt năm 2006, Adele với chất giọng nội lực, đầy say đắm như cơn gió lạ thổi tan những ngày ảm đạm của âm nhạc nước Anh. Chẳng bao lâu, cô trở thành thế hệ thứ ba của làn sóng âm nhạc Anh quốc chinh phục thị trường Mỹ cũng như quốc tế, sau The Beatles, The Rolling Stones, Oasis và Coldplay. 15 năm qua, Adele đã “làm mưa làm gió” với 3 album đã phát hành, lập nhiều kỷ lục ấn tượng và “càn quét” hàng loạt giải thưởng âm nhạc, trong đó phải kể đến 15 giải Grammy danh giá.

Sau 6 năm vắng bóng, tháng 10.2021, Adele trở lại làng nhạc với Easy On Me. Ca khúc mở đường cho album mới đã phá vỡ nhiều kỷ lục đồng thời “thống trị” iTunes tại nhiều quốc gia. Album phòng thu thứ tư mang tên 30 chính thức được “họa mi nước Anh” trình làng vào ngày 19.11 tới.