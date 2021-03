Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020: Cậu bé "vàng" piano

Võ Minh Quang, học sinh lớp 9A3, Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ, Hà Nội, là tấm gương truyền cảm hứng về học tập và tình yêu âm nhạc cho các bạn trẻ.



Võ Minh Quang luyện tập piano tại nhà. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)



Em Võ Minh Quang (sinh năm 2006) học sinh lớp 9A3, Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) là gương mặt trẻ tuổi nhất trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn vinh danh.



Võ Minh Quang là tấm gương truyền cảm hứng về học tập và tình yêu âm nhạc cho các bạn trẻ.



Nhìn theo bước chân của con trai chạy nhảy vui đùa cùng các bạn học trên sân trường, chị Trần Thị Thanh Hà chia sẻ lên 4 tuổi, Minh Quang đã biết đọc, tự đọc nhiều quyển sách, truyện. Trong những lần đi chơi cùng gia đình, bố mẹ rất ngạc nhiên khi em đọc được hầu hết các dòng chữ trên biển hiệu, quảng cáo.



Hơn 5 tuổi, Minh Quang học đàn ở một trung tâm. Ngay từ những ngày đầu làm quen, Minh Quang đã ghi nhớ hết các nốt nhạc. Một tuần sau, Minh Quang đã có thể đàn cho cô giáo nghe hầu hết các bài trong giáo trình. Tất cả những điều này đều do năng khiếu và sự nhanh nhạy vốn có.



Điểm nhấn là năm 2015, với định hướng của thầy giáo cùng sự ủng hộ của bố mẹ, Võ Minh Quang đã giành giải Nhất và giải Đặc biệt trong cuộc thi “Việt Nam piano Festival tháng 6/2015” và được tuyển thẳng vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.



Tuy nhiên, Minh Quang quyết định thử sức ở cuộc thi đầu vào của Học viện, sau đó đạt thủ khoa, tiếp tục khẳng định tài năng của mình một lần nữa.



Chị Trần Thị Thanh Hà cho biết thêm khi Minh Quang theo học piano, gia đình khá lo lắng. Tuy nhiên, nhận thấy năng khiếu và niềm đam mê âm nhạc rất lớn ở Minh Quang, gia đình đã tạo điều kiện hết mức để con theo đuổi ước mơ của mình.



Không phụ lòng gia đình và thầy, cô, bằng niềm đam mê, chăm chỉ luyện tập, cùng sự đồng hành của gia đình, từ năm 2018 đến nay, Võ Minh Quang đã đạt gần 40 giải thưởng, trong đó hơn 20 giải Nhất và giải Đặc biệt ở nhiều cuộc thi Piano trong nước và quốc tế. Một số giải thưởng tiêu biểu vượt xa lứa tuổi hiện tại của em.



Võ Minh Quang cũng là học viên đầu tiên, học viên nhỏ tuổi nhất của Việt Nam đồng thời đạt xuất sắc hai bằng Diploma Licentiate of Trinity College London (Trinity, Vương quốc Anh, tháng 7/2019) và LMuSa - Licentiate of Australian Music Examinations Board (AMEB, Australia, tháng 8/2019).



Bên cạnh đam mê với piano, Võ Minh Quang còn đạt thành tích cao ở các môn văn hóa tại Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ. Là học sinh lớp chuyên Toán, Minh Quang không chỉ giỏi môn chuyên mà còn giành giải ở nhiều môn học khác. Minh chứng là Minh Quang đã đạt nhiều giải Olympic tiếng Anh qua mạng Internet cấp Quận; giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Toán (2019), Hóa (2020)...





Võ Minh Quang cùng các bạn tại trường THCS Giảng Võ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)





Thầy Vi Mạnh Tường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ, khẳng định "Võ Minh Quang là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, hòa đồng, gần gũi với các bạn".



Vừa học văn hóa, vừa học nhạc, Minh Quang luôn phải sắp xếp thời gian một cách khoa học. Võ Minh Quang chia sẻ, mỗi buổi tối, em thường dành hai giờ để học nhạc; một giờ để soạn bài, làm bài tập các môn học trên lớp. Đặc biệt, trong thời gian nghỉ dịch COVID-19 vừa qua, em vừa học online ở nhà, vừa giúp mẹ chăm sóc em.



Cô Nguyễn Thiếu Ngân, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3, Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ cho biết “Học cùng lúc hai trường khá khó khăn nhưng Minh Quang luôn phấn đấu học toàn diện. Nhà trường luôn đồng hành và tạo điều kiện cho em, cô trò thường xuyên trao đổi, không những về học tập mà còn về sức khỏe.”



Em Trần Minh Khoa, bạn cùng lớp với Quang chia sẻ, mặc dù phải sắp xếp việc học ở hai trường nhưng Quang vẫn dành thời gian gặp gỡ, vui chơi với bạn bè, được các bạn vô cùng yêu mến. Những thành tích mà Quang đạt được vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để các bạn trong lớp phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa.



Chị Trần Thị Thanh Hà, mẹ của Trần Minh Quang hào hứng chia sẻ vào mỗi kỳ nghỉ hè, Minh Quang thường thích học các bộ môn thể thao như võ wushu, bơi, cờ vua, cờ tướng, bóng rổ, bóng bàn... Có môn Minh Quang theo học bài bản, có môn tự tập luyện và chơi cùng các bạn. Với sự tiếp thu nhanh vốn có, ở bộ môn nào, Minh Quang cũng đạt được những thành tích đáng nể.





Tài năng trẻ Võ Minh Quang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)



Võ Minh Quang cho biết “Khi mình đã yêu thích và dành thời gian cho một bộ môn nào đó thì không còn cảm thấy khó khăn gì nữa”. Đáng chú ý, không chỉ được gọi là “cậu bé vàng” piano Việt Nam, cùng thành tích học tập tốt ở các môn, Minh Quang còn có nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng được thầy cô giáo và các bạn ngưỡng mộ.



Điển hình như việc em đã tham gia nhiều chương trình hòa nhạc gây quỹ từ thiện, tiêu biểu là chương trình hòa nhạc gây quỹ gửi tặng 5.000 bộ bảo hộ, 800 mặt nạ, 4.000 khẩu trang y tế đến 11 bệnh viện trên địa bàn Hà Nội năm 2020.

