Nhạc Việt sẽ bùng nổ sau ngủ đông

Thị trường nhạc Việt trở lại sôi động với những live show lớn thu hút đông đảo khán giả.

Nhạc Tết quen thuộc thời "ông bà anh"

Người 30 năm viết tình ca



Nhiều ngôi sao ca nhạc như: Thanh Lam, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Bằng Kiều, Mỹ Linh... đã đưa ra những công bố về các sô diễn đặc biệt, cùng nhiều điều bất ngờ đối với những người yêu giọng hát của họ.



Live show vì tình yêu và khán giả



"Hẹn yêu" là chủ đề live show của ca sĩ Thanh Lam, sẽ diễn ra vào ngày 21-3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chị chia sẻ lý do để "Hẹn yêu" với âm nhạc, là bởi đang thèm được hát sau quãng thời gian dài xa sân khấu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.



Không khó để nhận ra Thanh Lam ở thời điểm hiện tại là người đàn bà đang yêu. Nhạc sĩ Lưu Hà An (Giám đốc âm nhạc của live show "Hẹn yêu") tiết lộ: "Lần này, chúng ta sẽ được nghe Thanh Lam hát. Đó là người phụ nữ đang yêu, đang cảm nhận hạnh phúc ở quãng thời gian đẹp nhất. Với tâm hồn đang bay bổng ấy, không nên gò ép chị vào những khuôn khổ". Ca sĩ Thanh Lam cho biết trong live show "Hẹn yêu" của mình lần này sẽ không có "bóng dáng" nhạc sĩ Quốc Trung (điều hiếm thấy trong nhiều live show của chị), bởi năm nay anh rất bận. "Ngoài ra, tôi muốn có cái gì đấy của riêng mình, đơn giản, không cần "đao to búa lớn" về âm nhạc" - chị nói. Có lẽ đó cũng sẽ trở thành một nhân tố để tạo nên một Thanh Lam thực sự khác biệt so với trước đây.



Khi tuyên bố thực hiện live show "Tri âm" vào 2 ngày 7-3 tại sân vận động Quân khu 7 (TP HCM) và 14-3 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội), Mỹ Tâm đã khiến khán giả bất ngờ và phấn chấn. Bởi khá lâu, Mỹ Tâm mới thực hiện live show riêng và đó là lý do live show "Tri âm" của Mỹ Tâm đã bán sạch 10.000 vé trong 1 giờ mở bán. Mỹ Tâm tiết lộ: "Đây cũng là live show đầu tiên của tôi có sự xuất hiện của các khách mời biểu diễn. "Tri âm" là một đêm nhạc được tổ chức để cảm ơn những tình cảm mà khán giả đã dành cho tôi trong thời gian qua. Trong đó, những ca khúc thuộc album "Tâm 9" sẽ được mang lên sân khấu dịp này cùng với những bản hit lớn khác". Sau khi thông tin được công bố, toàn bộ các album từng được phát hành của Mỹ Tâm đã bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng album được tải về nhiều nhất trên nền tảng iTunes khu vực Việt Nam.



Trong khi đó, Hà Anh Tuấn với live show "The veston concert 2021" cũng sẽ diễn ra trong 2 ngày 2 và 3-4 tại Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).





Sau quãng thời gian dài xa sân khấu, hy vọng Thanh Lam sẽ thành công với live show “Hẹn yêu”





Còn chương trình "The master of symphony" với chủ đề "The Rising Sun" sẽ diễn ra trong 3 ngày 4, 5 và 6-3 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM) gồm 4 nội dung: Mỹ Linh hát Dương Thụ, Bằng Kiều hát Thanh Tùng, Hồ Ngọc Hà hát Đức Trí và Hà Anh Tuấn hát Phan Mạnh Quỳnh.



"The master of symphony" liên tục được tổ chức từ năm 2015 đến nay, với sự kết hợp của những tài năng âm nhạc đã tạo ra những dấu ấn khó phai, mang đến một luồng gió mới cho nền âm nhạc Việt Nam. Không những tiên phong trong hình thái tri ân khách hàng, "The master of symphony" còn là nguồn cảm hứng lớn cho các hoạt động âm nhạc trên cả nước. Với tiêu chí nhất quán ngay từ khi ra mắt: "Lịch sử - Hội tụ - Giao thoa", "The master of symphony" dần trở thành một điểm hẹn văn hóa âm nhạc thường niên tinh tế, được đông đảo khán giả yêu nhạc đón đợi.



Ngày 7 và 8-3 tới, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc "Chuyện tình" của 2 nhạc sĩ Trần Tiến và Thanh Tùng, với các giọng hát Hà Trần, Bằng Kiều, Hồng Nhung và Quang Dũng. "Trước đây, tôi với Thanh Tùng cũng từng nghĩ đến chuyện làm đêm nhạc. Nhưng có một lần Thanh Tùng bảo tôi rằng anh rất mê tín, Tiến với Tùng mà làm đêm nhạc với nhau thì chỉ có... "túng tiền" thôi. Cho nên cứ để sau này sẽ có người tổ chức đêm nhạc cho mình. Không ngờ đến nay, mong ước ấy của chúng tôi cũng sẽ thành hiện thực" - nhạc sĩ Trần Tiến hài hước kể.



Theo thông tin từ ban tổ chức, đêm nhạc sẽ còn có những bài hát mới được chính nhạc sĩ Trần Tiến viết trong thời gian gần đây khi đang dưỡng bệnh. Bài hát mới mang tên "Không gục ngã" được Trần Tiến chuẩn bị 2 phiên bản, hard rock và rock để chờ ngày gửi đến khán giả.



Sau thời gian dài im ắng, nhạc Việt sẽ có những bước khởi động mạnh mẽ để xóa bỏ "tảng băng chìm" thời gian qua, khi khó khăn trong tìm kiếm đối tác tài trợ đã khiến những live show, đêm nhạc bó hẹp quy mô. Để tạo nên sự bùng nổ, live show ở những nhà hát lớn, sân vận động mới đủ chuẩn để khắc họa độ hoành tráng của guồng quay nhạc Việt. Sau nhiều năm, mô hình live show mới tái xuất. Đó là dấu son thú vị mà nhiều khán giả mong đợi. Những kế hoạch biểu diễn này đã được các ban tổ chức điều chỉnh phù hợp với yếu tố dịch Covid-19 và hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như kế hoạch.



Tôi đã viết “Không gục ngã” vào những ngày đang nằm trên giường bệnh, không thể bước xuống đất và cứ nghĩ rằng mình sắp chết. Lúc đấy, tôi cố gắng bò dậy, nhấc người lên để có thể đứng dậy” - nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ.





Bài và ảnh: THÙY TRANG

(Dẫn nguồn NLĐO)