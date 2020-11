Nổi tiếng trước khi ra mắt: Blackpink, TWICE và "đàn em" của BTS có ai?

Nếu như Lisa nhóm Blackpink, Mina nhóm TWICE đều đã nổi tiếng trước khi ra mắt chính thức thì thành viên nhóm nhạc "đàn em" của BTS lại được khen là "thực tập sinh huyền thoại".



Nhan sắc đẹp như tiên nữ của 4 thành viên BlackPink trên sân khấu

Lisa là thành viên nổi tiếng từ khi còn là thực tập sinh của nhóm Blackpink. Ảnh: Cắt clip



Để được tỏa sáng khi ra mắt khán giả, các nhóm nhạc đều phải trải qua thời thực tập đầy gian khổ. Họ không chỉ phải dành nhiều thời gian học vũ đạo, luyện thanh mà còn phải trải qua nhiều bài thi loại trừ khắc nghiệt...



Tuy nhiên, có không ít thần tượng từ khi còn là thực tập sinh đã nổi tiếng và được đánh giá là "một trong những thực tập sinh xuất sắc nhất".



Lisa nhóm Blackpink



Ngay từ khi bước chân vào YG, Lisa đã được chú ý bởi tài năng của mình. Thậm chí, với những người khác, những bài kiểm tra hằng tháng là một điều ám ảnh thì với Lisa đó là kỉ niệm vui bởi lúc nào cô cũng đạt điểm xuất sắc (tương đương điểm A) cho mỗi đợt đánh giá.



Không chỉ có tài năng mà cô còn nổi tiếng và được yêu mến bởi sự hòa đồng của mình. Chính 3 thành viên còn lại của Blackpink cũng từng thừa nhận rằng, Lisa là một thực tập sinh xuất sắc, thậm chí luôn hoàn thành mọi thứ với kết quả tốt nhất.



Đó là lý do vì sao khi ra mắt cùng nhóm, Lisa được yêu mến và ngày một nổi tiếng.





Lisa nhóm Blackpink. Ảnh: Cắt clip



Mina nhóm TWICE



Mina là thành viên nổi tiếng của TWICE. Thưở còn thực tập tại công ty JYP, cô là người được chú ý nhất bởi vẻ đẹp sang trọng, đài các của mình. Thậm chí, các thực tập sinh khác trong JYP từng tiết lộ cô đã nổi tiếng từ rất sớm nhờ ngoại hình xinh đẹp của mình. Tuy nhiên, Mina không lấy đó làm điều khiến bản thân "ngủ quên trong chiến thắng" mà ra sức luyện tập. Cô còn được yêu mến vì sự hòa đồng, không kiêu ngạo.



Mina được mệnh danh là "thiên nga đen" của TWICE và cho đến hiện tại cô vẫn được xem là "cây hút fan" của nhóm.



Mina nhóm TWICE. Ảnh: Poster



Yeonjun nhóm TXT (nhóm đàn em của BTS)



Yeonjun thuộc nhóm TXT. Đây là nhóm nhạc thế hệ đàn em của của BTS. Yeonjun được ưu ái gọi với danh xưng "thực tập sinh huyền thoại" của Big Hit



Sở dĩ như vậy bởi nam thần tượng Yeonjun luôn đạt được kết quả rất cao, thậm chí ở các bài đánh giá năng lực, anh được luôn dẫn đầu.



Bên cạnh tài năng, nam thần tượng còn sở hữu ngoại hình nổi bật. Yeonjun khi ra mắt cùng nhóm TXT đã nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Thậm chí, anh còn đảm nhận nhiều vai trò trong nhóm là: nhảy chính, rap chính.





Yeonjun nhóm TXT. Ảnh: MV

Theo DI PY (LĐO)