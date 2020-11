Khán giả Việt 'năn nỉ' Chi Pu hát… nhép khi biểu diễn ở sân khấu quốc tế

Chi Pu là đại diện duy nhất của Việt Nam biểu diễn trong đại nhạc hội quốc tế Double Happiness - Winter Wonder Festival. Song, nhiều cư dân mạng tỏ ra không mấy tin tưởng vào khả năng ca hát của cô trên sân khấu nước ngoài.

Chi Pu gây bất ngờ khi là đại diện duy nhất của Việt Nam được mời biểu diễn trong chương trình 'Double Happiness - Winter Wonder Festival'. ẢNH: FBNV

Tối 26.11, lễ hội âm nhạc trực tuyến Double Happiness - Winter Wonder Festival do hãng đĩa kiêm công ty truyền thông 88rising tổ chức, đã chính thức công bố dàn nghệ sĩ góp giọng. Theo đó, sự kiện quy tụ các sao châu Á như Ateez, Chungha… và đặc biệt là Chi Pu đến từ Việt Nam. Tin tức Chi Pu là đại diện duy nhất của Việt Nam được mời tham gia Double Happiness - Winter Wonder Festival nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng.

Trên trang cá nhân, Chi Pu bày tỏ niềm vinh dự khi là đại diện Việt Nam duy nhất biểu diễn tại lễ hội âm nhạc quy mô quốc tế. Nữ ca sĩ và ê-kíp đang tích cực chuẩn bị cho sự xuất hiện đặc biệt của mình. Cô cũng hi vọng màn trình diễn sẽ để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả trong khu vực cũng như trên thế giới. Bên dưới chia sẻ của người đẹp 27 tuổi là hàng loạt bình luận chúc mừng và cổ vũ tinh thần cô. Fan còn thể hiện sự tự hào khi thần tượng đại diện Việt Nam đến Double Happiness - Winter Wonder Festival.

Chi Pu sẽ biểu diễn cùng Chung Ha, Ateez và loạt sao châu Á đình đám tại lễ hội âm nhạc quốc tế. ẢNH: FBNV

Tuy nhiên, trên một diễn đàn âm nhạc có hơn 1 triệu lượt thích tại Việt Nam. Cư dân mạng lại không mấy hào hứng trước tin vui của Chi Pu. Nhiều người thẳng thắn chê bai mỹ nhân 9X hát quá yếu, giọng dở, lệch tông… mỗi khi biểu diễn trên sân khấu. Những lần cô hát bị lỗi trong quá khứ cũng bị đem ra bàn luận. Thậm chí, có không ít tài khoản kêu gọi Chi Pu nên hát nhép để đỡ bị lộ điểm yếu về giọng hát trong một chương trình tầm cỡ quốc tế: “Nhép đi chị coi như em xin chị”, “Mong chị Chi Pu hát nhép để giữ thể diện cho quốc gia”, “Lần đầu mong một ca sĩ lên sân khấu hát nhép như thế này”…

Một ý kiến nhận về gần 2.000 tương tác ủng hộ: “Chị chỉ cần chuẩn bị cho mình bộ xiêm y thật đẹp lên sân khấu cầm mic nhép là được. Phần nào không nhép được thì chĩa mic về phía khán giả bọn em lo. Bộ mặt quốc gia chứ không đùa được. Mong chị đọc được mong ước nhỏ nhoi của người hâm mộ”. Hầu hết cư dân mạng cũng đều tán thành quan điểm chủ nhân hit Cung đàn vỡ đôi thật sự chỉ đáp ứng được phần nhìn vì xinh đẹp, nhưng khó mà đáp ứng kỳ vọng khán giả ở phần nghe.

Khả năng ca hát trên sân khấu của Chi Pu luôn là vấn đề gây tranh cãi. ẢNH: FBNV

Vẫn có những dân mạng đặt niềm tin vào Chi Pu sẽ tỏa sáng trên Double Happiness - Winter Wonder Festival: “Mong Chi Pu tích cực rèn hát cho đến ngày biểu diễn”, “Vẻ đẹp của chị xuất sắc, nhưng hi vọng chị cố gắng tập luyện nếu muốn hát live”, “Thực sự cảm thấy khâm phục sự cố gắng và nghiêm túc theo đuổi ước mơ của Chi Pu. Từng được xem một chương trình có Chi Pu biểu diễn và cô ấy vô cùng đầu tư luôn, chuẩn bị tốt mọi thứ. Mong rằng Chi Pu sẽ ngày càng tiến xa và thành công trong lần diễn này”…

Double Happiness - Winter Wonder Festival có thời lượng 8 tiếng, sẽ diễn ra vào ngày 3.12 (giờ Việt Nam) và được công chiếu trên toàn thế giới miễn phí trên nền tảng livestream Eastern Standard Time. Với những màn trình diễn được đầu tư công phu, Double Happiness - Winter Wonder Festival được mong đợi là một trong những sự kiện âm nhạc tầm cỡ không thể bỏ lỡ trong năm 2020.

Theo Hy Quang (TNO)