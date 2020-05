Hương Tràm đón tuổi 25 lặng lẽ trên đất Mỹ

Mừng tuổi 25 vào ngày 15.5, Hương Tràm không có kế hoạch gì ngoài nấu cơm đơn giản và hướng về gia đình. Trong khi đó năm trước cô được đón sinh nhật cùng gia đình và hàng trăm người hâm mộ.

Hương Tràm giản dị đón tuổi 25 trên đất người ẢNH: NVCC Sau gần 1 năm trở thành du học sinh bên Mỹ, ngoài phần lớn thời gian dành cho việc học tập, Hương Tràm vẫn không quên tình yêu cháy bỏng cho âm nhạc. Đam mê ấy bên cạnh việc thỉnh thoảng tham gia những show diễn giúp trang trải thêm cho cuộc sống cũng như chi phí học đắt đỏ xứ cờ hoa, đồng thời để đỡ đi phần nào nỗi nhớ nghề. Trong năm vừa qua, nữ ca sĩ cũng ra mắt hai sản phẩm Chúng ta không có sau này, Vì sao anh cố giấu dành tặng khán giả. Mới đây, giọng ca Em gái mưa nhá hàng hình ảnh dự án âm nhạc đặc biệt The Nomad - Living our lives khiến người hâm mộ tò mò và phấn khích.

Đoạn teaser ghi lại những khoảnh khắc Hương Tràm khoác trên mình trang phục biểu diễn lộng lẫy, tỏa sáng trên sân khấu giữa hàng nghìn khán giả yêu thương, cho đến thời gian trở thành một du học sinh nơi xứ lạ, nơi cô có thể tự do gặp bạn bè, tự do ăn uống những thứ mình thích mà không lo sợ bị bắt gặp những ánh mắt dò xét; tự do đi xem một show diễn của thần tượng… thật thoải mái, tươi vui rạng rỡ. Đi cùng hình ảnh là lời tự sự của Hương Tràm: “Hành trình khám phá bản thân của tôi và các bạn chưa bao giờ dừng lại. Mỗi một thời điểm chúng ta lại có một câu trả lời khác nhau cho một câu hỏi: Mình là ai? Hôm qua bước trên đôi giày hiệu, ngày hôm nay là dép xỏ ngón và ngày mai Tràm sẽ lại được chạy trên đôi chân trần. Không quan trọng, nếu mọi chuyện đều được an định sẵn thì không có vinh quang. Hình như Tràm sinh ra… vì Tràm đã tự ban cho mình 1 nụ cười giữa những ngày bình thường, tự do mắc phải những sai lầm mới, tự do chống chọi với tất cả sự nghi ngờ, tự do thách thức cả sự tự do…".

Giọng ca gốc Nghệ An luôn cảm thấy may mắn khi được khán giả đồng hành trên suốt chặng đường hoạt động âm nhạc ẢNH: NVCC

Hương Tràm bày tỏ lòng biết ơn "ngày tôi sinh ra và được mang trong mình cái tên thật đẹp, 25 năm tôi đi vẫn chưa thông tuệ hết được những gì bố đã kỳ vọng khi cho tôi cái tên đặc biệt này" ẢNH: NVCC

“Gác bỏ mọi thứ, trở về vạch xuất phát để sống ở vùng đất mới không phải dễ dàng và đặc biệt là với Tràm. Có lẽ bây giờ chỉ cần có người lắng nghe vẫn luôn là ngày hạnh phúc, đơn giản lạ so với Tràm trước kia. Tràm đã sống với tuổi 25 vẫn đa sầu đa cảm, mong manh và rải buồn vui trên những đại lộ, những vùng đất xa xăm hơn. Nhưng Tràm không giấu được một thứ cảm xúc hạnh phúc khi nhớ về chính là tạ ơn những yêu thương”, nữ ca sĩ chia sẻ cảm xúc.

Dự án bao gồm Ra là em đâu quá mong manh, Phía sau một cô gái, Chỉ còn những mùa nhớ, được cô áp ủ thực hiện rất tâm huyết vì là đều là ca khúc cô thích từ rất lâu. Hương Tràm cho biết: “Trong dự án The Nomad tôi không chọn các ca khúc theo xu hướng, có những ca khúc được viết từ lâu hoặc có thể là ca khúc mà giống với tâm trạng của tôi. Chỉ đơn giản là ca khúc ấy hợp với mình theo một cách nào đó”.

Nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống mới bình yên trên đất Mỹ ẢNH: NVCC

Cô hạnh phúc nhận được hàng loạt lời chúc mừng sinh nhật từ gia đình, bạn bè, fan ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, dự án âm nhạc cũng được cô quyết định cho ra mắt vào đúng sinh nhật của mình như một món quà dành tặng người hâm mộ. Hương Tràm chia sẻ: “Năm nay tôi không có kế hoạch gì, ngày này năm trước mình đón sinh nhật cùng gia đình và hàng trăm người hâm mộ. Còn năm nay tôi chỉ nấu cơm đơn giản và hướng về gia đình. Hiện tại tôi đang ở cùng gia đình của chị gái quen bên Mỹ và đây xem như gia đình thứ hai của tôi. Tôi cũng tránh dịch nên chỉ ở nhà chứ không tổ chức tiệc tùng".

Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn Hương Tràm trở lại Vpop sau khi du học xong ẢNH: NVCC

Chia sẻ nhân sinh nhật đặc biệt này, cô không quên gửi lời cảm tạ tới nhà thơ Hoài Vũ, cố nhạc sĩ Thuận Yến, nhờ tác phẩm của hai ông Đi trong Hương Tràm mà cô được sinh ra với cái tên đặc biệt. "Cảm ơn hai người nhạc sĩ đã dệt cho con một tấm áo choàng thật đẹp, thơm hương đồng gió nội miền Nam, Hương Tràm. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất từ khắp mọi nơi, có đi xa mới biết tình yêu và nỗi nhớ lớn đến nhường nào”, nữ ca sĩ nói.