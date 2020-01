Ca khúc khó nghe nhất của Red Velvet được chọn làm nhạc phim Hollywood

Ca khúc Zimzalabim của các cô nàng Red Velvet bất ngờ được chọn làm nhạc phim của bộ phim bom tấn Hollywood "Trolls World Tour".





Ca khúc "Zimzalabim" của Red Velvet được chọn trở thành OST của "Trolls World Tour" - bộ phim hoạt hình của hãng phim DreamWorks đình đám.



Tạo hình của nhân vật chính trong bộ phim đình đám “Trolls World Tour”. Ảnh : Red Velvet Fam





Trong trailer mới được phát hành tại Châu Á của "Trolls World Tour", 1 nhóm nhân vật đã giới thiệu mình là "KPOP gang" (băng đảng Kpop) và biểu diễn bản hit "thần chú" của nhóm nữ nhà SM phát hành mùa hè năm 2019. Đáng chú ý, "Zimzalabim" từng bị đánh giá là 1 ca khúc khó nghe, tuy nhiên bài hát lại mang giai điệu gây nghiện với điệp khúc là câu thần chú "Zim-zimzalabim zim-zim", qua đó vô cùng thích hợp với bộ phim hoạt hình sôi động như "Trolls World Tour".



Đặc biệt, những nhân vật xuất hiện trong bộ phim này còn có màu tóc là màu tượng trưng cho 5 thành viên Red Velvet: tím dành cho Yeri, vàng là Seulgi, xanh nước biển là Wendy, hồng là Irene và xanh lá cây là Joy.









Các nhân vật của bộ phim ứng với 5 thành viên của Red Velvet - Ảnh : Red Velvet Fam



"Trolls World Tour" kể về cuộc phiêu lưu của các chú quỷ lùn với yếu tố nhạc kịch được lồng ghép khéo léo, dự kiến ra mắt màn ảnh lớn vào ngày 17.4 tới. Đây là lần thứ 2, Red Velvet có thành viên góp mặt trong series phim hoạt hình này. Năm 2018, SM Entertainment từng phát hành ca khúc "Hair In The Air" – OST của phim "Trolls" với sự tham gia của Yeri và 3 thành viên NCT là Renjun, Jeno và Jaemin.



Trước đó, từng có tin đồn rằng một trong số các ca khúc của Red Velvet sẽ được chọn làm nhạc phim của 1 sản phẩm Hollywood đình đám. Các fan đã từng đoán "Psycho" sẽ là ứng cử viên nặng kí cho chuỗi OST của bom tấn "Birds of Prey" nói về "nữ quái" Harley Quinn của DC, tuy nhiên thông tin này không phải là sự thật.



https://laodong.vn/giai-tri/ca-khuc-kho-nghe-nhat-cua-red-velvet-duoc-chon-lam-nhac-phim-hollywood-779412.ldo

Theo Vân Anh (LĐO)