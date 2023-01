Mọi người, mọi nhà đều có Tết

(GLO)- Đó là mong muốn mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Đỗ Văn Chiến-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi gắm qua những phần quà ý nghĩa trao tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai vào chiều 14-1 vừa qua.

Cùng tham gia hành trình ý nghĩa này có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku.

Mang “Tết ấm” đến hộ nghèo, gia đình chính sách

Không khí lạnh dần tan, tiết trời trở nên ấm áp trong những ngày cuối năm. Tại xã Ia Khươl (huyện Chư Păh), sự ấm áp còn lan tỏa lòng người khi 200 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn được đón nhận những phần quà ý nghĩa từ đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng. Không giấu được niềm vui, ông Ksor Luih (làng Pok) nói: “Năm nay, dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, người dân trong xã yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Càng vui hơn khi trong những ngày giáp Tết, bà con được đón các đồng chí lãnh đạo về thăm, tặng quà động viên. Những gia đình chính sách, có công với cách mạng như tôi thấy rất vui khi Đảng và Nhà nước quan tâm, chăm lo từ đời sống vật chất đến tinh thần mỗi dịp lễ, Tết. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi trao tặng quà Tết cho người dân xã Ia Khươl (huyện Chư Păh). Ảnh: Đức Thụy

Trong không khí hân hoan trước thềm năm mới Quý Mão 2023, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ sự phấn khởi khi trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Păh nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Trên cơ sở đó, đồng chí Đỗ Văn Chiến mong người dân xã Ia Khươl cũng như toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế, cải thiện đời sống; chung tay xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển. Đồng chí cũng đề nghị: Để vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, bà con cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, không sử dụng pháo nổ và tránh xa các tệ nạn xã hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (thứ 3 từ trái sang) và Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ 4 từ trái sang) tặng quà Tết cho xã Ia Khươl (huyện Chư Păh). Ảnh: Đức Thụy

Rời xã Ia Khươl, đoàn tiếp tục đến thăm, trao quà của đồng chí Võ Văn Thưởng và trao tặng quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng sinh sống trên địa bàn TP. Pleiku, gồm: Lê Thị Diện (SN 1931, trú tại phường Thắng Lợi), Lê Thị Kiệt (SN 1920, trú tại phường Đống Đa) và Nguyễn Thị Mười (SN 1920, trú tại phường Ia Kring). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các Mẹ và gia đình; đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các Mẹ cùng gia đình trước những đóng góp, hy sinh to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. “Sự mất mát của các Mẹ không gì có thể bù đắp được. Vì vậy, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo để đời sống vật chất, tinh thần của các Mẹ Việt Nam Anh hùng nói riêng và người có công nói chung ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn”-đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Tiếp tục góp sức xây dựng quê hương

Trong chuyến công tác lần này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí: Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội, Bí thư Tỉnh ủy; Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí cùng gia đình nhân dịp năm mới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn 3 đồng chí giữ gìn sức khỏe, tiếp tục có những ý kiến đóng góp cho Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng như cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Trước tình cảm mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cá nhân đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Đỗ Văn Chiến dành cho trước thềm năm mới Quý Mão, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thành bày tỏ: “Cuối năm là thời điểm bận rộn, Gia Lai lại là tỉnh ở khá xa Trung ương. Thế nhưng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm; cá nhân đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã dành thời gian vào thăm, tặng quà Tết cho người dân Gia Lai và cán bộ hưu trí. Chúng tôi rất vinh dự và xúc động! Theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông, tôi cũng vô cùng phấn khởi trước những kết quả nổi bật mà đất nước ta đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo đương nhiệm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, khẳng định được vị thế, uy tín trên trường quốc tế”.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP. Pleiku đến thăm, chúc Tết nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thành. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng phần quà cho xã Ia Khươl (huyện Chư Păh) và phường Hoa Lư (TP. Pleiku) cùng lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, thắng lợi.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã quan tâm tổ chức các đoàn công tác về thăm, tặng những phần quà Tết ý nghĩa tại các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân, nhất là những gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng cho hay: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tập trung nâng cao đời sống cho người dân, nhất là gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và những người yếu thế trong xã hội. “Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán này, tỉnh đã đề ra nhiều chương trình, chính sách và chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện, quan tâm chăm lo, đảm bảo mọi người dân đều được đón Tết trong không khí đầm ấm, an vui. Riêng các làng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh hỗ trợ 3-5 triệu đồng tùy theo số lượng dân cư của từng làng để bà con vui xuân đón Tết. Đến thời điểm này, các phần quà của tỉnh, địa phương, tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp… đã và đang được trao tận tay các hộ gia đình”-Bí thư Tỉnh ủy thông tin thêm.