Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Đi cùng đoàn công tác có Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Tổng Tham mưu; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kết luận kiểm tra. Ảnh: Huy Bắc

Theo đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về các nội dung: Công tác tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023; việc triển khai công tác quốc phòng, quân sự phương năm 2023; tổ chức đóng quân canh phòng, quản lý, duy trì và chấp hành kỷ luật các cơ quan, đơn vị; công tác sẵn sàng chiến đấu (tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật), bảo đảm đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, khả năng cơ động xử lý tình huống tác chiến và nắm tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; công tác chuẩn bị cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và đón xuân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.



Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị, thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, biểu dương những thành tích của các cơ quan, đơn vị trong năm 2022, đặc biệt là công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác đối ngoại quân sự với lực lượng vũ trang và Nhân dân 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia và công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới, phát huy tốt vai trò trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Đồng thời, phải duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu; luyện tập thuần thục các phương án, nhất là phương án phòng-chống cháy nổ, tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đơn vị. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý chặt chẽ đơn vị và vũ khí trang bị. Tổ chức đón Tết Nguyên đán đúng chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng; bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn. Huy động các nguồn lực thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, Nhân dân trên địa bàn và chăm lo tốt đời sống, chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh tặng quà chúc mừng năm mới cho Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính

Chiều 11-1, đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm, kiểm tra, chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku. Cùng tham dự có ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và đại diện một số cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng.

Sau khi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, duy trì kỷ luật và tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn và công tác chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích của đơn vị trong năm 2022, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng; làm tốt công tác dân vận; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo; tham gia có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; tham gia phòng-chống thiên tai; duy trì và bảo đảm tốt chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn… Chuẩn bị công tác giao-nhận quân năm 2023 chặt chẽ, bảo đảm về số lượng, chất lượng; đồng thời thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn để đón Xuân vui tươi, đầm ấm.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 sắp tới, thay mặt đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh gửi lời chúc đến toàn thể lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai và TP. Pleiku năm mới sức khỏe, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tặng quà chúc mừng năm mới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku.

HUY BẮC - BÁ BÍNH