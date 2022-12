Tổng doanh thu Công ty TNHH một thành viên 74 đạt hơn 378 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 17-12, Công ty TNHH một thành viên 74 (gọi tắt Công ty 74; Binh đoàn 15) đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ tư lệnh Binh đoàn, cấp ủy, chính quyền địa phương, các già làng, thôn trưởng, người có uy tín và 250 công nhân tiêu biểu đại diện cho gần 2.500 công nhân viên, người lao động trong đơn vị.

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Năm 2022, giá sản phẩm mủ cao su không ổn định, ở mức thấp, có thời điểm khó tiêu thụ; giá vật tư, hàng hóa, phân bón tăng cao, việc tuyển dụng công nhân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đúng và sát thực tế, quản lý, tổ chức điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chặt chẽ, đồng bộ, sâu sát, hiệu quả, đúng hướng. Cùng với đó, đơn vị giao chỉ tiêu sát thực lực của công nhân; tích cực tháo gỡ khó khăn, thực hành tiết kiệm để tăng lợi nhuận. Cùng với đó, đơn vị tổ chức làm vườn ươm và trồng tái canh 282 ha cao su đúng tiến độ, cây sống đạt 100%. Đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, đến nay, có 28 vườn rau xanh với diện tích 4.100 m2, thu được gần 25 tấn rau củ quả, gần 7 tấn thịt các loại, trồng và chăm sóc trên 7.000 cây lấy gỗ, cây ăn quả xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2022, Công ty 74 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, giá trị sản xuất đạt hơn 407 tỷ đồng, vượt 107,64% kế hoạch; doanh thu 378,86 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 68,63 tỷ đồng. Đơn vị đã nộp ngân sách trên 51,24 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 5,79 triệu đồng/người/tháng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra một số mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất đạt 349 tỷ đồng, doanh thu 320 tỷ đồng. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững, quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, đất quốc phòng, đất sản xuất; tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, có lợi nhuận, đúng hướng, đúng pháp luật; nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, môi trường làm việc và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho người lao động. Duy trì nền nếp, chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật, đơn vị an toàn; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị bạn nắm chắc tình hình, xử lý kiên quyết, linh hoạt các tình huống, giữ vững đơn vị ổn định, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đứng chân.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 tặng bằng khen cho các tập thể vì đã đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nhờ những nỗ lực, phấn đấu, năm 2022, Công ty 74 có 19 tập thể và 473 cá nhân được các cấp tuyên dương, khen thưởng.