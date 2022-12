Thị xã Ayun Pa đạt và vượt 21/24 chỉ tiêu nghị quyết

(GLO)- Ngày 16-12, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Trong năm 2022, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của quần chúng nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội thị xã tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 là 3.879,1 tỷ đồng, đạt 100,23% so với kế hoạch, tăng 8,47% so với năm 2021; trong đó, nông-lâm-ngư nghiệp tăng 6,27%, công nghiệp-xây dựng tăng 8,08%, thương mại-dịch vụ tăng 9,93%. Tổng diện tích gieo trồng 11.561,48 ha, đạt 100,76% kế hoạch. Các loại cây trồng có năng suất, chất lượng cao, kháng sâu bệnh được đưa vào sản xuất ngày càng chiếm diện tích lớn; tổ chức chuyển đổi cơ cấu cây trồng với diện tích khoảng 50 ha. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 128,8 tỷ đồng, đạt 100,04% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách địa phương 255,1 tỷ đồng, đạt 100,86% so với dự toán tỉnh giao và HĐND thị xã giao.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao được quan tâm. Thị xã đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao quan trọng; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,56%. Chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên. Công tác phòng-chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng triển khai. Các chính sách dân tộc, tôn giáo, công tác bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới được quan tâm thực hiện. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn nhiều tồn tại, có 3 chỉ tiêu chưa đạt là xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tỉ lệ nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn và công tác trồng rừng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế, những chỉ tiêu chưa đạt cũng như đưa ra các biện pháp khắc phục trong năm 2023 để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Theo đó, năm 2023, thị xã phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,32%; trong đó, nông-lâm-ngư nghiệp 5,85%, công nghiệp-xây dựng 8,02%, thương mại-dịch vụ 9,65%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 126,63 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 60,61 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 87,09%; tỷ lệ hộ nghèo 1,75%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 64%; 1 làng đạt làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, trong năm 2023, thị xã tập trung phát triển ngành nông-lâm-ngư nghiệp theo hướng hiện đại, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bố trí cơ cấu mùa vụ hợp lý; đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng cao; tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao mức sống dân cư; tiếp tục tập trung kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư vào Cụm công nghiệp Ia Sao; hỗ trợ tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo mọi điều kiện để người nghèo tiếp cận các nguồn lực xã hội để tự vươn lên thoát nghèo…

