Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.





Dự kỳ họp có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp. Ảnh: Quang Tấn



Theo báo cáo của UBND TP. Pleiku, năm 2022, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội; có 14/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,16%, vượt chỉ tiêu nghị quyết; tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 9.400 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2021; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ hơn 54.701 tỷ đồng, đạt 105,19% kế hoạch, tăng 18,62% so với năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện gần 10.238 tỷ đồng, đạt 101,72% kế hoạch, tăng 10,94% so với năm 2021; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 95,4 triệu đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết… Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.



Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, có 2/16 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch gồm thu ngân sách nhà nước và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, việc triển khai, giải ngân các dự án đầu tư công một số công trình trọng điểm còn chậm, một số công trình phải điều chỉnh dự án, điều chỉnh chủ trương, chậm trong giải phóng mặt bằng thi công. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, khoáng sản của một đơn vị, xã, phường chưa chặt chẽ; tỷ lệ hồ sơ trễ hạn vẫn còn chiếm tỷ lệ cao (3,9%)…



Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự kỳ họp tập trung phân tích, làm rõ và đề ra nhiều giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong năm 2023. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2023, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Phan Quốc Chương nêu giải pháp: Bên cạnh giao chỉ tiêu thu cho các đội thuế xã, phường ngay từ đầu năm, Chi cục sẽ tập trung tuyên truyền, kiểm tra việc xuất, lập hóa đơn điện tử nhằm ngăn chặn các hành vi trốn thuế. Đồng thời, tập trung rà soát các khoản nợ cũng như tăng cường việc thu hồi nợ, hạn chế thấp nhất phát sinh nợ mới. Chi cục cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch đã được duyệt nhằm chấn chỉnh, xử lý truy thu. Đặc biệt, Chi cục sẽ chỉ đạo các đội thuế xã, phường quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh vận tải… Đây là những nguồn thu rất lớn nếu chúng ta thực hiện tốt công tác này. Cùng với đó, Chi cục tiếp tục phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch để nắm bắt các danh mục, công trình xây dựng trên địa bàn, không bỏ sót nguồn thu.

Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Quang Tấn



Còn ông Nguyễn Trọng Hoàng-Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thì cho hay: Trong năm 2023, thành phố trực tiếp triển khai thực hiện 5 dự án đầu tư của tỉnh với tổng nguồn thu tiền sử dụng đất 500 tỷ đồng. Để thực hiện tốt, Trung tâm sẽ tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng ngay từ đầu năm, nhất là việc xác định giá đất cụ thể để tiến hành công tác bồi thường và các thủ tục theo quy định. Ngoài sự nỗ lực của thành phố thì cần có sự quan tâm hỗ trợ của các sở, ngành để triển khai nhanh chóng các thủ tục về phê duyệt chủ trương đầu tư cũng như xác định giá khởi điểm để tiến hành đấu giá đất. Đối với nhóm dự án của thành phố, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023 là thu 230 tỷ đồng từ việc đấu giá 7 khu đất trên địa bàn. Để đảm bảo các điều kiện tiến hành đấu giá đất tại các khu vực này, thành phố đang tập trung hoàn thành các nhiệm vụ như quy hoạch chi tiết, xây dựng hạ tầng. Đồng thời, Trung tâm cũng đề xuất các phòng, ban liên quan, địa phương phối hợp thực hiện triển khai ngay từ đầu năm.



Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị các cấp quan tâm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại một số nút giao thông trên địa bàn; xem xét bố trí vốn đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp; một số công trình thi công chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; sớm có giải pháp bố trí kinh phí hỗ trợ các địa phương duy tu, sửa chữa đường hẻm, làm nhà sinh hoạt cộng đồng theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm khi chính sách cũ bị bãi bỏ…



Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND thành phố trình tại kỳ họp và phân tích, đánh giá một cách khách quan của các đại biểu, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 22 nghị quyết quan trọng. Ảnh: Quang Tấn

Năm 2023, TP. Pleiku phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 10,18%; tổng thu ngân sách nhà nước theo phân cấp 1.754,56 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 11.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 110,45 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) giảm còn 0,38%; có từ 1 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 71% trở lên...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025) cũng như thực hiện tốt 3 nghị quyết và 1 chương trình hành động mà Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành. Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, linh hoạt, có giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.



“Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua lập thành tích góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, tạo tiền đề để thành phố phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, vững chắc hơn trong những năm tiếp theo. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố, các phòng, ban chuyên môn và các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023 với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Đặc biệt, các cấp, các ngành đẩy mạnh hơn nữa tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn thành phố”-Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị.



QUANG TẤN