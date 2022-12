Phú Thiện thăm, tặng quà gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông

(GLO)- Ban An toàn Giao thông huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vừa đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Ban An toàn Giao thông huyện Phú Thiện thăm hỏi, tặng quà cho gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông. Ảnh: Công an huyện Phú Thiện cung cấp

Theo đó, đoàn đã đến thăm 5 gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông, gồm: bà Lữ Thị Khuyên (thôn Plei Rbai, xã Ia Piar); ông Đỗ Công Võ (điểm 9, xã Ia Hiao); ông Ksor Tao (thôn Plei Tel B, xã Ia Sol); ông Ksor Rven (thôn Sô Ma Hang B, xã Ia Peng); anh Ksor Mong (thôn Plei Kte lớn A, xã Ia Yeng).

Tại nơi đến thăm, Thượng tá Ksor Rim-Phó trưởng Công an huyện, Phó Ban An toàn Giao thông huyện đã chia sẻ, động viên 5 gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông, đồng thời, mong muốn các gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát, tích cực vận động người thân trong gia đình, làng xóm chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Dịp này, Ban An toàn Giao thông huyện đã tặng mỗi gia đình 1 suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Theo thống kê năm 2022, trên địa bàn huyện Phú Thiện đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 4 người. Những nạn nhân tử vong đều là thanh niên và là lao động chính trong gia đình nên đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống gia đình và kinh tế-xã hội của địa phương.

R’Ô HOK