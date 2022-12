Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023  

(GLO)- Ngày 2-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023. Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.





Dự hội nghị về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn-Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Phong-Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía Gia Lai còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; đại diện các cơ quan chuyên trách, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh.

17/21 chỉ tiêu đạt so với Nghị quyết đề ra



Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho biết: Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đan xen nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2022. Nhìn chung, 9 nhóm nhiệm vụ theo Kết luận số 515 tại Hội nghị lần thứ sáu ngày 10-12-2021 và 7 nhóm nhiệm vụ theo Nghị quyết số 03 ngày 10-12-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 cơ bản đã thực hiện hiệu quả và đạt kết quả tốt.



Theo đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh ước thực hiện năm 2022 (theo giá so sánh 2010) đạt 9,27%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp; GRDP bình quân đầu người đạt 60,45 triệu đồng. Giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp-thủy sản ước đạt 33.823 tỷ đồng, tăng 6,67% so với năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 28.890 tỷ đồng, bằng 100% Nghị quyết, tăng 16,49% so với năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 89.643 tỷ đồng, bằng 105,46% Nghị quyết, tăng 19,05% so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 660 triệu USD, bằng 100% Nghị quyết, tăng 8,2% so với năm ngoái. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 40.000 tỷ đồng, bằng 100% Nghị quyết, giảm 40,68% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 5.474 tỷ đồng, đạt 93,9% so với Nghị quyết, giảm 30,5% so với năm trước…



Bên cạnh đó, hầu hết các chỉ tiêu văn hóa, xã hội đều hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, kêu gọi đầu tư nước ngoài. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng. Công tác tuyên giáo, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra và đạt kết quả nhất định.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng: Việc triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022 vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại cần rút kinh nghiệm, cả trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, vẫn còn 4 chỉ tiêu không đạt Nghị quyết đề ra (thu ngân sách; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; số huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); số giường bệnh/vạn dân). Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh thấp; kế hoạch sử dụng đất một số địa phương chậm được phê duyệt; quy hoạch phân khu xây dựng còn chậm; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra nhưng chưa được xử lý kịp thời, triệt để; tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc còn xảy ra; xây dựng hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế, có lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Một bộ phận cán bộ công chức ở các cấp, các ngành vẫn còn biểu hiện thụ động, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.



“Đề nghị các đại biểu trên cơ sở tình hình thực tiễn của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, làm rõ những nguyên nhân chủ quan của tồn tại, hạn chế đã được nêu trong dự thảo báo cáo và những vấn đề vừa nêu trên. Cùng với đó là chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả của ngành, địa phương mình; đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023-làm tiền đề quan trọng thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.



Mổ xẻ những tồn tại, hạn chế



Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, mổ xẻ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ cũng như đề ra các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới. Ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku cho rằng: Hiện nay, việc triển khai các dự án thu hút đầu tư, đấu giá đất trên địa bàn thành phố để thu hút nguồn lực cho đầu tư hiện rất khó khăn dẫn đến thu tiền sử dụng đất các dự án của tỉnh không đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chính là do vướng mắc trong quy trình thủ tục, việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư của tỉnh, đề nghị các cấp, các ngành tập trung tìm giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Đồng quan điểm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung nêu: “Năm 2021, trong điều kiện dịch bệnh rất khó khăn nhưng chúng ta lại phê duyệt chủ trương đầu tư được 64 dự án, còn năm 2022 chỉ có 14 dự án được phê duyệt. Câu hỏi đặt ra ở đây là do chúng ta xác định, định hướng các danh mục kêu gọi đầu tư sai, do pháp luật không đúng hay là do sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của các cơ quan khi tham gia giải quyết các tồn tại vướng mắc”.

Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay diễn biến khá phức tạp, tăng ở cả 3 tiêu chí cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Bí thư Huyện ủy Chư Prông Đinh Văn Dũng cho hay: Năm 2022, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện tăng cao cả 3 tiêu chí so với năm trước. Để giải quyết vấn đề này, huyện cũng đã có nghị quyết chuyên đề về đảm bảo an toàn giao thông và UBND huyện cũng đã có kế hoạch triển khai nhiệm vụ cho các xã, thị trấn cố gắng phấn đấu đến cuối năm và dịp Tết Nguyên đán kéo giảm cả 3 tiêu chí. Ngoài ra, Bí thư Huyện ủy Chư Prông cũng băn khoăn trước chế độ chính sách cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế ở các Trung tâm y tế. Đề nghị, phải có chính sách hỗ trợ đặc thù cho đội ngũ y tế vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để họ yên tâm công tác. Liên quan đến vấn đề này, Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh cho biết: Trên địa bàn thị xã Ayun Pa, hiện nhiều cán bộ, nhân viên ở một số Trung tâm y tế nhiều tháng liền không có lương. Cần phải giải quyết kịp thời để tránh những bất cập.



Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và cũng đã thành lập 4 đoàn đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh vẫn còn chậm, mới đạt được 52,9% tổng vốn đầu tư công năm 2022. Theo ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên nhân chủ yếu là do quá trình triển khai thủ tục đầu tư của các chủ đầu tư còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng; giá nguyên vật liệu đầu vào các công trình xây dựng cơ bản tăng cao; thu tiền sử dụng đất không đạt nên phải cắt giảm đầu tư công, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân; việc lập hồ sơ, quy trình thanh toán các dự án sử dụng vốn ODA phức tạp cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Nói về nguyên nhân xây dựng huyện NTM chưa đạt chỉ tiêu đề ra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa cho biết: Trong giai đoạn 2021-2025, một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia trong xây dựng NTM thay đổi theo hướng nâng cao hơn nhằm đi vào thực chất. Cụ thể, theo bộ tiêu chí huyện NTM phải có 100% xã đạt chuẩn NTM và 10% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đây là những tiêu chí rất khó đạt. Do đó, trong năm 2023 không có đơn vị cấp huyện nào đăng ký đạt chuẩn NTM, trong giai đoạn 2024-2025 thì có 7 huyện đăng ký phấn đấu đạt NTM.



Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023 hết sức nặng nề, đây là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Do đó, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm chính trị cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023. Theo đó, cần phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình trọng tâm của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, tập trung quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động kinh tế-xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, triển khai các dự án có tính lan tỏa và là động lực cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2023 và chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng. Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2023, phải chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách.



Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị: Tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát địa bàn; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân. Đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông, quyết tâm giảm cả 3 tiêu chí trong thời gian tới. Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; chú trọng phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát. Phát huy trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh khẩn trương, kịp thời và đầy đủ.



