Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng kiểm tra tại Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 8-11, đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá các mặt công tác và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2022 tại Công an tỉnh Gia Lai.



Công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về công tác cán bộ

Công an tỉnh Gia Lai phát động cao điểm "90 ngày, đêm"

Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành; lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an), Công an các đơn vị, địa phương.

Trung tướng Lê Quốc Hùng-Thứ trưởng Bộ Công an (đi trước, bìa trái) đến làm việc tại Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thúy Trinh



Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 10 tháng, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: 10 tháng qua, Công an Gia Lai đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND). Nổi bật như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; Chỉ thị về đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2022; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại địa phương. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga” trên địa bàn. An ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh biên giới… được bảo đảm.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tỷ lệ điều tra, làm rõ các vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ 84,1% (cao hơn chỉ tiêu Bộ giao 9,1%), trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 94,3% (cao hơn chỉ tiêu Bộ giao 4,3%). Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt 63% (vượt 3% chỉ tiêu Bộ giao); quyết liệt đấu tranh, triệt phá nhiều điểm, tụ điểm ma túy, đấu tranh mạnh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố.



Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường, thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đạt 95,2%; làm sạch dữ liệu dân cư đạt 99,9%, đã và đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng quyết liệt thực hiện cao đểm “90 ngày đêm” của Bộ Công an về triển khai các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư, cấp định danh điện tử và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Tích cực triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là Kế hoạch 979, ngày 15-9-2022 của Giám đốc Công an tỉnh về “gắn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông với phòng-chống tội phạm tại cơ sở”. Qua đó, tai nạn giao thông 10 tháng 2022 được kéo giảm 2 chỉ số so với năm 2019 (số vụ và số người bị thương), tội phạm xâm phạm trật tự xã hội kéo giảm 17,1%.



Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm đầu tư, tiếp tục tăng cường toàn diện cho lực lượng Công an cấp xã. Đến nay, trung bình có 5,26 Công an chính quy trên mỗi xã, thị trấn ở địa bàn cơ sở và 82/196 Công an cấp xã đã có trụ sở làm việc độc lập, còn lại được bố trí phòng làm việc trong khuôn viên UBND cấp xã.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thúy Trinh



Tính đến ngày 14-10, Công an tỉnh hoàn thành 70/82 chỉ tiêu công tác Bộ Công an giao, đạt 85,36%, trong đó 20 chỉ tiêu vượt, 50 chỉ tiêu hoàn thành. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Rah Lan Lâm cũng thẳng thắn đề cập một số bất cập trong thực hiện các chỉ tiêu công tác như: tỷ lệ giải quyết tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc cấp căn cước công dân đến tuổi theo quy định; trong đấu tranh với tội phạm buôn lậu, truy nã,…



Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Lê Quốc Hùng đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích mà Công an tỉnh đạt được. Thứ trưởng khẳng định: “Gia Lai tiếp tục là điểm sáng về bảo đảm an ninh quốc gia và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Tại một địa bàn phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh chính trị nhưng các đồng chí không để bị động, đột xuất, bất ngờ, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo…”.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Lực lượng Công an Gia Lai cần tiếp tục nhận thức sâu sắc, toàn diện nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự xã hội; quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác Bộ Công an giao nhưng chưa đạt, đặc biệt phải soát xét, phân công, quyết liệt, chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, nhất là công tác điều tra cơ bản, công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, cải cách hành chính; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật…

Đặc biệt, Công an tỉnh cần quan tâm xây dựng lực lượng Công an xấp xã để tăng cường, giữ vững ổn định an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; đồng thời quyết liệt hơn nữa trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động các nguồn lực, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.



THÚY TRINH