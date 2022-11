Thôn Hòa Bình đoàn kết, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc

Dịp này, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Ia Lâu để nắm tình hình các mặt công tác thời gian qua của xã. Qua nghe báo cáo nhanh của lãnh đạo xã Ia Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao những kết quả đạt được và những đổi thay của Ia Lâu trong những năm qua. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Xã có trên 92% dân số là người dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là bà con dân tộc ở phía Bắc, rất đa dạng bản sắc văn hóa. Cùng với đó, xã có điều kiện đất đai khá rộng lớn, khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi cho phát triển nông-lâm nghiệp. Do đó, thời gian tới, các đồng chí trong cấp ủy cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trình độ dân trí, phát triển kinh tế-xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo (hiện xã còn 13% hộ nghèo). Quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Ia Lâu ngày càng phát triển, trở thành trung tâm mới của các xã Đông Nam huyện. Đồng thời, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để các đạo lạ xâm nhập vào địa bàn. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức phải hết lòng, hết sức xây dựng xã ngày càng phát triển.