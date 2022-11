Sở Giao thông-Vận tải sơ kết phong trào thi đua doanh nghiệp vận tải và lái xe an toàn

(GLO)- Chiều 1-11, Sở Giao thông-Vận tải (GTVT) sơ kết phong trào thi đua xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2022.

Dự và chủ trì hội nghị có ông Trần Đình Sơn-Phó Giám đốc Sở GTVT, đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh và gần 100 chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và lái xe trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở GTVT, trên địa bàn tỉnh hiện có 414 đơn vị kinh doanh vận tải, với 3.058 xe. Từ năm 2012, Sở GTVT đã phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh phát động phong trào “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn”. Đến nay, đã có 100% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá thể kinh doanh vận tải, với hơn 3 ngàn lái xe hưởng ứng tham gia.

Giai đoạn từ 2019 đến nay, Sở GTVT luôn quan tâm hướng dẫn và tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, qua đó đã nắm bắt được tình hình kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất và bổ sung hướng dẫn để đơn vị hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tuân thủ pháp luật trong hoạt động vận tải. Sở đã tổ chức tập huấn các quy định mới về hoạt động vận tải cho các đơn vị vận tải, bến xe. Tổ chức biên soạn, in ấn, cấp phát 6.000 tờ rơi tuyên truyền một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh vận tải; 5.000 tờ rơi tuyên truyền một số quy định của Luật phòng-chống tác hại của rượu, bia và một số quy định xử phạt về hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ liên quan đến rượu, bia và chất ma túy đến đội ngũ lái xe, chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải.

Phối hợp với Hiệp hội Vận tải tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ cho lái xe, mở 2 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý vận tải cho cán bộ quản lý và 1 lớp sơ cấp quản lý vận tải tại địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, ban hành trên 200 văn bản nhắc nhở các đơn vị thực hiện các quy định về vận tải, phòng-chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra, để hoạt động vận tải đi vào nề nếp, Sở GTVT đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý thông qua thiết bị giám sát hành trình; phối hợp với Sở GTVT các tỉnh, thành phố để kịp thời nắm bắt, xử lý vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải liên quan đến phương tiện trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong những năm qua, để xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và ”Lái xe an toàn”, các đơn vị kinh doanh vận tải định kỳ hàng tháng, quý đã triển khai tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường bộ, các nghị định của Chính phủ về xử phạt, điều kiện kinh doanh vận tải. Đến nay, 100% doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đều thành lập bộ phận quản lý các điều kiện an toàn giao thông theo quy định, có sổ sách theo dõi công tác an toàn giao thông, quản lý phương tiện, bảo đảm an toàn của phương tiện trước khi đưa vào hoạt động; kiểm tra chặt chẽ tiêu chuẩn và điều kiện người lái. Tổ chức khám sức khỏe theo quy định, bảo đảm không có lái xe sử dụng ma túy và các chất kích thích tham gia điều khiển phương tiện. Các đơn vị đã chủ động tổ chức kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Bên cạnh đó, hầu hết lái xe tại các doanh nghiệp, hợp tác xã tích cực tham gia và hưởng ứng phong trào thi đua, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị. Lái xe tại các đơn vị đã tự giác tham gia các buổi tuyên truyền, tập huấn pháp luật về giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế khi một số doanh nghiệp, hợp tác xã nhận thức về phong trào thi đua còn hạn chế, có thời điểm quan tâm chưa đúng mức; một số đơn vị làm qua loa, chiếu lệ, chưa sâu sát, chưa xem đây là nhiệm vụ chính, lâu dài của đơn vị. Vẫn còn tình trạng lái xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ...

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Trần Đình Sơn-nhấn mạnh: Thời gian qua trên địa bàn cả nước, cũng như trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải. Nguyên nhân xảy ra tai nạn đa phần là do ý thức của người điều khiển phương tiện như: chạy quá tốc độ, tránh vượt xe sai quy định, kỹ năng điều khiển phương tiện còn hạn chế… Do đó, để góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông, các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe cần tiếp tục xây dựng và phát động phong trào “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” hiệu quả ở đơn vị mình từ nay đến tháng 10-2023.

Nhân dịp này, Sở GTVT đã tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 55 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn”, giai đoạn 2019-2022.