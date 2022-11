Đoàn kết xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc

(GLO)- Sáng 7-11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên cùng đoàn công tác đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Hòa Bình (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư làng Đak Yă và làng Đak Trôk (xã Đak Yă, huyện Mang Yang).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị người dân các thôn, làng tiếp tục đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nông thôn ngày càng khởi sắc

Trong không khí vui tươi của ngày hội, người dân thôn Hòa Bình đã cùng nhau đánh giá kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương trong 1 năm qua. Báo cáo tại ngày hội, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trần Thị Loan cho biết: Thôn có 5 dân tộc anh em sinh sống với 149 hộ/639 khẩu, trong đó có 134 hộ người dân tộc thiểu số (DTTS). Trong năm 2022, Ban Công tác Mặt trận thôn đã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Người dân đã chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi ngành nghề hợp lý, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng các mô hình, nhóm chung sở thích trồng điều, lúa nước, mì và chăn nuôi để cùng nhau phát triển kinh tế. Đặc biệt, người dân trong thôn đã chú trọng liên kết với các hợp tác xã, doanh nghiệp để canh tác điều, lúa nước, chăn nuôi trâu, bò nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật và ổn định đầu ra của sản phẩm.

Lãnh đạo tỉnh, huyện Chư Prông và xã Ia Lâu chứng kiến ký kết giao ước thi đua của thôn Hòa Bình tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Quang Tấn

Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, nhận thức của người dân đã được nâng lên. “Nhờ đó, đời sống kinh tế của người dân trong thôn từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn từng bước khởi sắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động có nền nếp”-bà Loan phấn khởi cho biết.

Tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư làng Đak Yă và làng Đak Trôk, thay mặt cán bộ và người dân 2 làng, ông Djin-Bí thư Chi bộ làng Đak Trôk-thông tin: Trong năm 2022, người dân 2 làng đã gieo trồng được trên 351 ha cây trồng các loại, chăn nuôi hơn 3.000 con gia súc, gia cầm. Tại các làng đều đã có sân bóng đá, bóng chuyền, nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng để đáp ứng nhu cầu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao của bà con; trên 95% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, được tiêm phòng vắc xin đầy đủ; 90% đường giao thông nội làng được bê tông hóa phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân. Năm 2022, làng Đak Yă có 126/179 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” (chiếm 70,39%), làng Đak Trôk có 193/205 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” (chiếm 94,14%). Đặc biệt, làng Đak Trôk đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cũng theo ông Djin, thời gian tới, cán bộ và người dân tiếp tục phấn đấu để đến năm 2025, làng Đak Yă đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào DTTS và làng Đak Trôk đạt chuẩn làng nông thôn mới kiểu mẫu.

Tiếp tục đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế-xã hội

Phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Hòa Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà thôn đạt được trong thời gian qua. Theo Bí thư Tỉnh ủy, việc thôn Hòa Bình nói riêng và xã Ia Lâu nói chung đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là điều hết sức đáng khích lệ. Dù trong thôn có 5 dân tộc đến từ những vùng miền khác nhau (chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc) nhưng đã có sự gắn kết, giúp đỡ, cùng nhau xây dựng quê hương mới ngày càng ổn định về kinh tế cũng như bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc mình.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên tặng quà cho thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn: Thời gian đến, người dân cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để xây dựng thôn Hòa Bình ngày càng phát triển. Hiện nay, thôn còn 10 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. Vì vậy, người dân cần cố gắng hơn, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế để không còn hộ nghèo, cận nghèo. “Trong báo cáo của thôn, 100% con em trong độ tuổi đều được đi học, đây là điều đáng mừng. Thôn cần phát huy và tạo điều kiện để các cháu tiếp tục học cao hơn, không chỉ đại học mà có thể học nghề để có việc làm, nâng cao đời sống và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời, bà con trong thôn cần đoàn kết để tạo ra nét văn hóa đặc sắc của riêng các đồng bào dân tộc phía Bắc, cùng nhau bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa này. Tiếp tục giữ gìn tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hướng đến trong thôn không có người vi phạm pháp luật. Xây dựng thôn Hòa Bình hòa thuận, êm ấm, bình yên để tiếp tục phát triển, ai cũng có cuộc sống ấm no, kinh tế gia đình ngày càng phát triển tốt hơn”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Ban công tác Mặt trận và đại diện các hộ gia đình của 2 làng Đak Yă và Đak Trôk đã ký kết chương trình thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Ảnh: Thanh Nhật

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng quà cho thôn Hòa Bình. Ngoài ra, cá nhân Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà cho thôn và 3 gia đình chính sách, 10 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo trong thôn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh tặng 10 suất quà cho hộ nghèo thôn Hòa Bình; lãnh đạo huyện Chư Prông tặng quà cho thôn Hòa Bình. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm tặng quà của tỉnh cho tập thể làng Đak Yă và Đak Trôk; đồng thời, tặng 10 suất quà cho hộ khó khăn tại 2 làng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận làng Đak Yă và làng Đak Trôk; tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Công an huyện Mang Yang và lãnh đạo xã Đak Yă cũng có những phần quà động viên tập thể, các cá nhân tiêu biểu của 2 làng Đak Yă, Đak Trôk.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Ia Lâu để nắm tình hình các mặt công tác thời gian qua. Qua nghe báo cáo nhanh của lãnh đạo xã, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Ia Lâu trong những năm qua. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Xã có trên 92% dân số là người DTTS, trong đó chủ yếu là bà con dân tộc ở phía Bắc, rất đa dạng về bản sắc văn hóa. Cùng với đó, xã có điều kiện đất đai khá rộng lớn, khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cho phát triển nông-lâm nghiệp. Do đó, thời gian tới, Đảng ủy xã cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trình độ dân trí, phát triển kinh tế-xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo; quyết tâm xây dựng Ia Lâu ngày càng phát triển, trở thành trung tâm mới của các xã phía Đông Nam huyện. Đồng thời, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để các đạo lạ xâm nhập. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức phải hết lòng, hết sức xây dựng xã ngày càng phát triển.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà của tỉnh cho tập thể làng Đak Yă và Đak Trôk. Ảnh: Thanh Nhật

Phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư làng Đak Yă và làng Đak Trôk, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm chúc mừng những thành quả đạt được của cán bộ và người dân 2 làng trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị cấp ủy Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Ban Nhân dân, các đoàn thể của 2 làng tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước của làng; vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cảnh giác đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lưu ý Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang cần phối hợp cùng hệ thống chính trị xã Đak Yă hướng dẫn, tổ chức thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” một cách hiệu quả, phù hợp với thực tế các thôn, làng trên địa bàn. Quan tâm giúp người dân chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế để từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống người dân tại 2 làng. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS.