Chư Păh: Trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

(GLO)- Sáng 2-11, Công an huyện Chư Păh, Agribank Chi nhánh huyện Chư Păh Đông Gia Lai phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Xuân Hường ở thôn 1, xã Nghĩa Hòa. Đến dự có Thượng tá Nguyễn Duy Anh-Trưởng Công an huyện, ông Trần Quang Tuấn-Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai.

Thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2022, Công an huyện Chư Păh và Agribank Chi nhánh huyện Chư Păh Đông Gia Lai phối hợp xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Xuân Hường, đây là hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà trị giá 160 triệu đồng, trong đó Công an huyện Chư Păh hỗ trợ 50 triệu đồng, Agribank Chi nhánh huyện Chư Păh Đông Gia Lai 50 triệu đồng, gia đình đóng góp thêm 60 triệu đồng. Căn nhà cấp IV có diện tích 48 m2, tường xây, nền lát gạch hoa, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp và công trình vệ sinh.

Tại buổi lễ trao tặng, Thượng tá Nguyễn Duy Anh-Trưởng Công an huyện Chư Păh đã chúc mừng gia đình ông Hường có nơi ở mới. Đây sẽ là động lực để gia đình an cư lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, đại diện MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh tặng 1 cặp heo giống trị giá 3 triệu đồng để góp phần tạo sinh kế cho gia đình ông.