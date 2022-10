Lãnh đạo Báo, Đài địa phương làm việc với các huyện Kbang, Đak Pơ và thị xã An Khê

(GLO)- Ngày 18-10, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên và Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Đặng Huy Cường đã có buổi làm việc với lãnh đạo các huyện: Kbang, Đak Pơ và thị xã An Khê về công tác truyền thông và phát hành báo Đảng tại địa phương.

Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên đề nghị Thị ủy An Khê tiếp tục quan tâm đến công tác phối hợp thông tin, phát hành báo Đảng, nhất là ấn phẩm Báo Gia Lai tại địa phương. Ảnh: Minh Nguyễn

Tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía huyện Kbang có các ông: Nguyễn Hữu Tuyến-Bí thư Huyện ủy Kbang, ông Y Phương-Phó Chủ tịch UBND huyện; về phía huyện Đak Pơ có bà: Lê Thị Thanh Mai-Bí thư Huyện ủy; Bùi Thị Thương-Phó Chủ tịch UBND huyện; về phía thị xã An Khê có các ông, bà: Nguyễn Xuân Phước-Bí thư Thị ủy; Nguyễn Hùng Vỹ-Chủ tịch UBND thị xã; Trần Thị Kim Dung-Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thị ủy, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao của các huyện, thị xã.

Tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Gia Lai và Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Kbang, Đak Pơ và thị xã An Khê đã quan tâm, tạo điều kiện để phóng viên các cơ quan báo chí địa phương phản ánh kịp thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lãnh đạo 2 cơ quan báo chí địa phương đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ, phối hợp tuyên truyền tốt hơn trong thời gian tới để tăng cường lượng thông tin từ cơ sở; đồng thời, mong muốn địa phương tiếp tục bố trí kinh phí hỗ trợ cơ quan báo, đài địa phương để công tác tuyên truyền, truyền thông trên địa bàn đạt hiệu quả tốt hơn trong những năm tới.

Bí thư Huyện ủy Kbang Nguyễn Hữu Tuyến thống nhất chủ trương bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh trong thời gian đến. Ảnh: Minh Nguyễn

Bên cạnh đó, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên cũng đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 20-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, trong đó có Báo Gia Lai. Cùng với đó, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh kiên khẳng định sẽ chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát và làm việc với cơ quan phát hành trước thông tin phản ánh ấn phẩm Báo Gia Lai đến các địa phương còn chậm, không đến được trong ngày.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Kbang, Đak Pơ và Thị ủy An Khê cảm ơn các cơ quan báo, đài đã đồng hành cùng địa phương trong thời gian qua; thông tin kịp thời về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh trật tự và các sự kiện chính trị quan trọng tại địa phương. Công tác phối hợp thực hiện chuyên trang kịp thời, nhịp nhàng, chuyển tải đầy đủ nội dung tuyên truyền mà địa phương mong muốn; đồng thời, thống nhất chủ trương tiếp tục công tác phối hợp truyền thông trong thời gian tới.

Riêng đối với huyện Đak Pơ, Bí thư Huyện ủy Lê Thị Thanh Mai thống nhất chủ trương thực hiện chuyên trang trên Báo Gia Lai; đồng thời, giao UBND huyện xây dựng nội dung, tính toán lại các nguồn lực để dự trù bố trí kinh phí hợp lý nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại địa phương ngày một hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các địa phương cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan báo, đài về việc phối hợp, hỗ trợ kinh phí truyền thông; tiếp tục chỉ đạo công tác rà soát việc đặt mua, đọc báo Đảng, nhất là ấn phẩm Báo Gia Lai tại các chi bộ trên địa bàn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới.