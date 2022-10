Kông Chro: Tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số

(GLO)- Sáng 12-10, UBND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng-chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý bảo vệ rừng và phương hướng triển khai nhiệm vụ đến cuối năm 2022.

Trong 9 tháng qua, Công an huyện đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngời ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Toàn huyện xảy ra 20 vụ vi phạm hành chính/54 đối tượng (giảm 11 vụ, 21 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021), xác minh xử lý, ra quyết định xử phạt hành chính 54 đối tượng với tổng số hơn 104 triệu đồng; 13 vụ phạm pháp hình sự trật tự xã hội/24 đối tượng (giảm 3 vụ, 5 đối tượng so với cùng kỳ năm trước); 12 vụ phạm pháp về kinh tế với 24 đối tượng (giảm 13 vụ, 20 đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái), thu giữ 2,981 m3 gỗ các loại, 80 kg gỗ…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngô Chiến

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, duy trì mô hình “làng tự quản gắn chốt an ninh trật tư” với 86 tổ tự quản, 1.034 thành viên, 8 chốt an ninh trật tự độc lập. Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thôn, làng, tổ dân phố với 128 lượt, hơn 9.200 lượt người tham dự; tại 23 trường học với hơn 4.550 học sinh, giáo viên tham gia. Duy trì tuyên truyền phòng-chống tội phạm của chương trình “Vì bình yên cuộc sống” trên đài phát thanh truyền hình huyện.

Công tác tuyên truyền vận động, đảm bảo trật tự an toàn giao thông được ngành chức năng, các xã, thị trấn, hội, đoàn thể, trường học triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Tính từ ngày 15-12-2021 đến 14-9-2022, toàn huyện xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm 15 người chết, 5 người bị thương (tăng 8 vụ, 12 người chết, 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021). Trong 9 tháng qua, lực lượng Công an các xã, thị trấn tuần tra, kiểm soát 1.320 lượt, phát hiện và xử lý vi phạm 299 trường hợp với tổng số hơn 136 triệu đồng. Đến ngày 14-9, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện đã phát hiện lập biên 1.408 trường hợp với tổng số hơn 1,5 tỷ đồng; lập biên bản tạm giữ 256 xe mô tô, 6 ô tô, 611 giấy tờ các loại; xử phạt tại chỗ 543 trường hợp với tổng số gần 83 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 57 trường hợp.

Đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, từ đầu tháng 12-2021 đến cuối tháng 9-2022, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp các ngành chức năng phát hiện, bắt giữ 23 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (giảm 28 vụ, so với cùng kỳ năm trước); đã tịch thu 4,752 m3 gỗ tròn, xẻ các loại, 507 kg cành nhánh gốc rễ, 29,62 ster củi, 300 kg mủ trám và 1 cưa xăng. Lực lượng Kiểm lâm địa bàn đã phối hợp tuyên truyền lồng ghép, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng 86 đợt/60 thôn, làng với 4.844 người tham gia; ký cam kết an toàn lửa rừng với 370 hộ…

Tại hội nghị các đại biểu đã phân tích kết quả đạt được, nêu những tồn tại, hạn chế, khó khăn; đồng thời, đề ra những giải pháp, phương hướng nhiệm vụ của từng ngành để 3 tháng cuối năm thực hiện hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm.

NGỌC MINH