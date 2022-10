Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long làm việc với lực lượng Công an tỉnh

(GLO)- Chiều 25-10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã có buổi làm việc với lực lượng Công an tỉnh Gia Lai. Dự buổi làm việc có Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.



Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chụp hình lưu niệm cùng Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long. Ảnh: Lê Ánh

Tại hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh báo cáo sơ bộ về tình hình, cơ cấu tổ chức cán bộ, đảng viên và lãnh đạo chủ chốt trong Công an tỉnh; kết quả triển khai các mặt công tác về đảm bảo tình hình an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật từ đầu năm 2022 đến nay và tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung công tác trọng tâm trong những tháng cuối năm.



Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể Đảng ủy Công an tỉnh trong công tác lãnh đạo, điều hành lực lượng Công an toàn tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy Công an tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đặc biệt, tập trung lực lượng, phương tiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022, nhất là thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm” đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020, Đề án 06 của Chính phủ; Kế hoạch 979 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với đấu tranh phòng-chống tội phạm và kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.



LÊ ÁNH - NÔNG HÒA