Báo Gia Lai đạt giải B Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc

(GLO)- Tối 29-10, tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), lễ trao Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ XV-năm 2021-2022 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì đã vinh danh nhiều tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Trong đó, loạt tác phẩm 5 kỳ: “Chung một dòng sông” của tác giả Nguyễn Vĩnh Hoàng (bút danh Vĩnh Hoàng)-Báo Gia Lai vinh dự đạt giải B.

Dự Lễ trao giải có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến-Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu và đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tác giả Nguyễn Vĩnh Hoàng-Báo Gia Lai với loạt phóng sự 5 kỳ "Chung một dòng sông" đã vinh dự đạt giải B Giải Báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: Minh Nguyễn

Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ XV-năm 2021-2022 nhận được 2.090 tác phẩm dự thi ở 5 loại hình báo chí: báo in, điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Trong số tác phẩm này, Hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn được 115 tác phẩm của các loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh và ảnh báo chí để Hội đồng Chung khảo lựa chọn ra 80 tác phẩm xuất sắc vinh danh tại Lễ trao giải gồm: 5 Giải A; 14 giải B; 29 giải C; 32 giải khuyến khích.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu và chất lượng như các tác phẩm: Ánh sáng ở vùng cao (Báo Quảng Nam); Hành trình đưa người lạc lối trở về (báo Quân đội nhân dân); Chung một dòng sông (Báo Gia Lai); Ngăn chặn nạn mua bán người-Giải cứu những phận đời cùng cực (Báo Công an nhân dân); "Nghị quyết lòng dân" ở biên giới Kon Tum (Báo Biên phòng); Những điều giản dị nhưng thấm đẫm giá trị trong "ngôi nhà trí tuệ" (Báo Đại Đoàn Kết)…

Trao giải A cho các tác giả có tác phẩm đạt Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ XV-năm 2021-2022. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Loạt phóng sự 5 kỳ: “Chung một dòng sông” phản ánh toàn diện mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân 2 nước, trên các lĩnh vực đời sống- xã hội, quốc phòng-an ninh, kinh tế và đối ngoại nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia. Loạt bài viết được triển khai theo trục bắt đầu từ chiến tranh, khắc phục hậu quả chiến tranh, kết thúc chiến tranh hợp tác phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng an ninh; đi theo hướng từ quá khứ đến hiện tại.

Thông qua loạt bài viết này, tác giả tập trung phân tích mối quan hệ hợp tác quốc phòng, đối ngoại quốc phòng giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông bắc Campuchia, sự giúp đỡ của chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đối với chính quyền, quân đội và Nhân dân Campuchia; đồng thời qua đó làm rõ hơn mối quan hệ đoàn kết tốt đẹp cũng như triển vọng phát triển, cơ hội hợp tác giữa chính quyền và Nhân dân 2 nước. Dù trải qua những khó khăn gian khổ, nhưng nhân dân và chính quyền 2 nước vẫn quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lê Quốc Minh-Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá: Chất lượng các tác phẩm tham dự Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần này đã được nâng lên đáng kể; đồng thời tin tưởng những lần tổ chức tiếp theo, càng ngày số lượng bài tham dự sẽ càng nhiều, chất lượng cao hơn, qua đó truyền tải, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc đến mỗi người dân Việt Nam…