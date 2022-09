Tập huấn cho Công an xã, phường đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông

(GLO)- Sáng 22-9, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 15, 16/2022-BCA ngày 6-4-2022 của Bộ trưởng Bộ Công an và kỹ năng sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cho Công an cấp xã đợt 2.



Công an TP. Pleiku triển khai cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Lê Ánh

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, 130 đồng chí đại diện cho Trưởng, Phó Trưởng Công an xã, phường và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe của 51 Công an xã được phân cấp đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông.



Tham dự hội nghị, cán bộ, chiến sĩ được tập huấn 3 chuyên đề gồm: Quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát Giao thông về công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát Giao thông trong tình hình mới, công tác phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã; một số nội dung cơ bản, điểm mới của Thông tư số 15, 16 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân cấp đăng ký xe Công an cấp xã. Quy trình đăng ký xe, sử dụng phần mềm đăng ký xe và thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Bộ Công an; thực hành sử dụng phần mềm đăng ký xe mô tô.



Hội nghị tập huấn góp phần giúp lực lượng Công an cấp xã, phường nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông. Đồng thời, đảm bảo thống nhất trong việc thực hiện công tác đăng ký xe từ tỉnh đến cơ sở.



LÊ ÁNH – THANH HẢI