Pleiku: Xác định danh tính và nguyên nhân người đàn ông tử vong trong quán cà phê

(GLO)- Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai, ngày 14-9, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã xác định được danh tính và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân treo cổ trong quán cà phê tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku.

Pleiku: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong quán cà phê

Như Báo Gia Lai điện tử đã thông tin, sáng 13-9 khi người nhà đến quán cà phê Bốn Mùa, địa chỉ 94 Trần Quý Cáp, phường Tây Sơn để dọn dẹp chuẩn bị mở quán bán thì phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở khu vực nhà tắm của quán bằng sợi dây dù.

Quán cà phê Bốn Mùa nơi nạn nhân tử vong. Ảnh: Lê Anh

Qua kết quả điều tra, nạn nhân là anh Phạm Duy Phong (SN 1985, tạm trú tại xã Diên Phú, TP. Pleiku; hộ khẩu thường trú huyện Chư Sê). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do bị ngạt khí cơ học (do treo cổ), không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Kiểm tra trên điện thoại nạn nhân có tin nhắn cho người thân nêu rõ nạn nhân muốn tìm sự giải thoát do áp lực cuộc sống. Hiện, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

LÊ ANH