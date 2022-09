Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Đak Trôi cần phát huy lợi thế để vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Ngày 23-9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Đak Trôi (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm hơn 52%

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Đak Trôi Đinh Vưn cho biết: Xã có 3 làng với 674 hộ dân; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 91,8% dân số. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/năm. Kết thúc vụ mùa 2022, toàn xã gieo trồng được 1.230 ha. Xã đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện mô hình trồng cây mít ghép Thái Lan da xanh, dự án liên kết sản xuất lúa Ba Chăm gắn với tiêu thụ sản phẩm và chuyển giao công nghệ; hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Đảng bộ xã Đak Trôi có 6 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó, 3/3 chi bộ làng có chi ủy, 2/3 làng có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, 3/3 trưởng thôn là đảng viên. Tổng số đảng viên toàn xã là 174 người, trong đó, 148 đảng viên là người DTTS. Trong 9 tháng qua, Đảng bộ xã kết nạp được 6 đảng viên mới, đạt 85,7% Nghị quyết; tổ chức thành công bầu trưởng thôn và đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 theo kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với cán bộ xã Đak Trôi, huyện Mang Yang. Ảnh: Đức Thụy

Xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn. Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đặc biệt chú trọng. Hệ thống chính trị đã chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự.

“Tuy nhiên, Đak Trôi vẫn là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao. Cụ thể, toàn xã còn 199 hộ nghèo với 712 khẩu (chiếm 29,5%) và 154 hộ cận nghèo với 592 khẩu (chiếm 22,84%). 100% hộ nghèo và cận nghèo là người DTTS. Hiện xã mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, công tác trồng rừng ở xã còn gặp khó khăn, tình trạng lấn chiếm đất rừng vẫn xảy ra. Công tác cải cách hành chính chưa đạt kết quả như yêu cầu. Người dân chưa mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao do thiếu kiến thức, vốn đầu tư…”-Bí thư Đảng ủy xã Đak Trôi thông tin.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác đến tìm hiểu tình hình đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn xã Đăk Trôi. Ảnh: Đức Thụy

Ông Đinh Vưn nêu kiến nghị: Hiện nay, tuyến đường từ xã Đak Trôi đi xã Đê Ar và đoạn tuyến từ trung tâm xã đến ngã ba Kon Chiêng đã xuống cấp ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân. Xã mong cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này để tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa thuận lợi. Việc đầu tư xây dựng đập chứa nước tại suối Gyer (làng Đak Bết) phục vụ tưới cho khoảng 50 ha cà phê và các loại cây trồng khác cũng đang rất cấp thiết, đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm.

Với những khó khăn, hạn chế của xã, Bí thư Huyện ủy Mang Yang Trần Đình Hiệp cho biết: Huyện cũng như xã Đak Trôi xác định sẽ tiếp tục tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế, đẩy nhanh quá trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình OCOP, quảng bá, nhân rộng các sản phẩm OCOP đã được công nhận thời gian qua. Bên cạnh đó, khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi...

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân

Sau khi nắm tình hình các mặt công tác của xã và nghe ý kiến của đại biểu tham gia buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn biểu dương những kết quả mà hệ thống chính trị xã Đak Trôi đã đạt được. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của xã Đak Trôi. Dù là một xã vùng III, song hạ tầng cơ sở thiết yếu đã được quan tâm đầu tư cơ bản đồng bộ; tư duy, nhận thức và trình độ dân trí của đồng bào DTTS có nhiều chuyển biến tích cực; con em trong độ tuổi đều được đến trường; nhiều loại cây, con có giá trị kinh tế cao được bà con đưa vào sản xuất. “Tôi tin tưởng với sự quyết tâm, nỗ lực của hệ thống chính trị xã cùng với những tiềm năng, lợi thế ở địa phương, trong thời gian tới, xã Đak Trôi sẽ có bước khởi sắc và sớm thoát nghèo. Đối với những kiến nghị của xã Đak Trôi về đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi… tôi đề nghị các sở, ngành của tỉnh và huyện Mang Yang quan tâm, xem xét và tham mưu sớm giải quyết cho địa phương”-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý Đảng ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tập trung khắc phục một số tồn tại, hạn chế để Đak Trôi ngày càng phát triển. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Thời gian tới, Đảng ủy xã cần nâng cao năng lực lãnh đạo; đoàn kết, thực hiện tốt quy chế làm việc và công khai, minh bạch ở mọi lĩnh vực. Mặt trận và các đoàn thể cần thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt công tác tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ; tăng cường công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên người DTTS; nâng cao chất lượng sinh hoạt đối với các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã và thôn, làng. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước nâng cao trình độ dân trí.

Trước khi làm việc với hệ thống chính trị xã Đak Trôi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác đã đến tìm hiểu tình hình đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn xã; đi thăm, kiểm tra khu vực sản xuất của người dân ở vùng giáp ranh giữa 3 huyện Mang Yang, Chư Sê và Phú Thiện. Thăm cánh đồng canh tác khoảng 250 ha lúa Ba Chăm của người dân xã Đak Trôi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phấn khởi khi địa phương đang triển khai tốt mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Mô hình có quy mô 17 ha với 30 hộ tham gia. Đây được xem là hướng đi bền vững để xã Đak Trôi đưa cây lúa Ba Chăm trở thành nông sản chủ lực, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (bìa trái) tặng quà cho hệ thống chính trị xã Đak Trôi, huyện Mang Yang. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao một phần quà cho hệ thống chính trị xã Đak Trôi.

Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, tặng các trang-thiết bị, đồ dùng học tập cho Trường Mẫu giáo, Trường Tiểu học và THCS xã Đak Trôi. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn bày tỏ vui mừng khi thấy cơ sở vật chất của 2 trường đã được đầu tư khang trang, cơ bản đáp ứng với nhu cầu dạy và học. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các bậc phụ huynh đã có sự quan tâm đến việc học tập của con em mình. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường khắc phục khó khăn, đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023 và ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã vùng khó Đak Trôi.

“Ghi nhận những kiến nghị của các đơn vị trường học về tình trạng thiếu giáo viên, quy định các khoản thu đầu năm học mới, tôi đề nghị ngành Giáo dục và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp nhanh chóng hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn nhằm đảm bảo công tác dạy, học và nâng cao chất lượng giáo dục ở một xã vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS như Đak Trôi”-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo.