Người Gia Lai vui Tết Độc lập

(GLO)- Tết Độc lập luôn là một trong những kỳ nghỉ ý nghĩa và đáng mong chờ trong năm. Tại Gia Lai, ngày Tết Độc lập diễn ra khá rộn ràng trong tiết trời mát mẻ. Người người, nhà nhà cùng nhau vui vầy và hưởng trọn ngày lễ ý nghĩa.





Phố phường Pleiku yên bình trong ngày Tết Độc lập. Ảnh: Mộc Trà

Từ TP. Pleiku đến các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, người dân đều phấn chấn, hồ hởi trong không khí cả nước kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ngay từ sáng sớm ngày 2-9, các ngả đường rộn ràng cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ… Những nam thanh, nữ tú và bà con các dân tộc rực rỡ trong bộ trang phục đẹp mắt, hân hoan tận hưởng không khí của Ngày Tết độc lập.



Nhớ lại ngày này năm xưa, tiếng hô vang Lời thề Độc lập trong ngày lập nước như đã kết nối muôn con tim người dân đất Việt, ông Nguyễn Văn Minh (90 tuổi, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) không khỏi xúc động. Ông chia sẻ: “Niềm tự hào về ngày Quốc khánh của dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác chính là tài sản tinh thần vô giá làm nên quyết tâm, ý chí vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành mọi nhiệm vụ. Ngày Tết Độc lập năm nay lại rộn ràng, nhộn nhịp như nhiều năm trước khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát. Đối với mỗi người dân Việt Nam, ngày Quốc khánh bao giờ cũng là ngày đặc biệt. Đặc biệt không chỉ vì cờ, hoa, biểu ngữ rực rỡ trên các tuyến đường, tuyến phố, mà ngay ở trong lòng người”.

Ngay từ sáng sớm ngày 2-9, dòng người đổ về Khu du lịch sinh thái Biển Hồ ngày một đông. Ảnh: Trần Dung



Tại TP. Pleiku, Khu du lịch sinh thái Biển Hồ là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh trong ngày Tết độc lập năm nay. Từ sáng sớm, các điểm đến như Biển Hồ nước (TP. Pleiku), Biển Hồ chè, chùa Bửu Minh, hàng thông trăm tuổi…đã tấp nập, nhộn nhịp bởi du khách khắp nơi đổ về ngắm cảnh, tham quan. Tiết trời của phố núi mát lành, thoáng đãng đã làm xiêu lòng du khách. Nhiều đoàn khách từ TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Yên… đã chọn phố núi làm điểm dừng chân để vui chơi, nghỉ ngơi trong dịp lễ. Chị Trần Thị Nguyệt-du khách đến từ tỉnh Phú Yên cho hay: “Quê tôi ở vùng biển nên trong kỳ nghỉ này tôi muốn được tham quan, trải nghiệm vùng đất Gia Lai. Tôi dành trọn ngày lễ 2-9 để tới khu du lịch sinh thái Biển Hồ chụp ảnh lưu niệm. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Biển Hồ, cảnh vật khá đẹp, không khí trong lành”.



Theo ghi nhận của P.V, các điểm vui chơi giải trí, siêu thị, trung tâm thương mại... trên địa bàn TP. Pleiku đều tấp nập khách ra vào trong ngày 2-9. Tại Công viên Diên Hồng và Khu vui chơi Happy Kids, lượng người đổ về tham quan, vui chơi bắt đầu đông dần lên từ 9 giờ sáng. Khách đến đây chủ yếu là những gia đình có con nhỏ ở thành phố và các huyện lân cận. Chị Tôn Nữ Thị Bích Nga (tổ 5, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) cho hay: "Mọi năm, gia đình thường tổ chức đi chơi xa nhưng năm nay do chồng tôi bận đi làm nên gia đình quyết định tận hưởng kỳ nghỉ lễ tại phố núi. Sau khi cùng uống cà phê, cả nhà đi dạo chơi ở Công viên Diên Hồng để chụp ảnh, rồi ra khu Tiên Sơn để thưởng thức cơm lam gà nướng. Đây là dịp để các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau và các con cũng có được những phút giây thư giãn thoải mái trước khi bước vào năm học mới". Cũng theo chị Nga, dịch Covid-19 được kiểm soát cộng với tiết trời mát mẻ, trong lành trong ngày Quốc khánh đã khiến không khí của kỳ nghỉ lễ thêm náo nhiệt, nô nức.

Khu vui chơi Happy Kids (đường Lê Quý Đôn, TP. Pleiku) chật kín các vị khách nhí đến vui chơi trong ngày 2-9. Ảnh: Mộc Trà



Nhân chuyến vào thăm cháu nội, vợ chồng ông Nguyễn An Côi (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) có cơ hội được đi tham quan một số cảnh đẹp, khu vui chơi ở Gia Lai trong dịp lễ. Vừa đưa các cháu đi xem các loài động vật được nuôi tại Công viên Diên Hồng, ông Côi vừa chia sẻ: "Không khí ở đây rất dễ chịu và trong lành, khác hẳn với tiết trời mùa hè nắng nóng ngoài quê tôi. Cảnh sắc cũng đẹp và thơ mộng. Người người, nhà nhà đi chơi lễ khá đông đúc và nhộn nhịp khiến chúng tôi cũng cảm thấy phấn khởi theo. Tuy nhiên, tôi cũng thấy một vài địa điểm tham quan cần được đầu tư xứng tầm hơn nữa để tạo dấu ấn níu chân du khách".



Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay được nghỉ 4 ngày, là dịp mọi người thư giãn vui chơi sau một thời gian dài làm việc. Chị Ngô Thị Tố Như (thôn An Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ) chia sẻ: “Vợ chồng tôi hiện sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Gần 5 năm lấy nhau, thì 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tầm này năm ngoái cả gia đình phải thực hiện cách ly theo Chỉ thị số16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài nên vợ chồng tôi và các em thu xếp công việc đưa các con về thăm ông bà. Đây là dịp vô cùng ý nghĩa để cả gia đình sum họp, quây quần bên nhau”.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày, vợ chồng chị Ngô Thị Tố Như đưa các con về thăm ông bà, người thân tại thôn An Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh





Ngày nghỉ Tết Độc lập năm nay, anh Nguyễn Trùng Dương (xã Song An, thị xã An Khê) cùng các bạn của mình tổ chức hội khóa, gặp mặt bạn bè, thầy cô và thăm thú các danh lam thắng cảnh, hướng về cuội nguồn dân tộc. Anh Dương tâm sự: “Năm 1997, tôi tốt nghiệp cấp III, vào TP. Hồ Chí Minh học tập và công tác đến nay. Vào các dịp lễ Tết tôi đều về thăm bố mẹ, ông bà. Kỳ nghỉ lễ năm nay chúng tôi quyết định tổ chức hội khóa, kỷ niệm 25 năm ngày ra trường. Dịp này, chúng tôi tổ chức đi tham quan một số di tích lịch sử và chụp hình kỷ niệm tại Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo; dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, tỏ lòng tôn kính, hàm ơn công lao to lớn của ông cha ta, để đất nước có được hòa bình, thống nhất, phát triển ổn định”.

Các tuyến đường trên địa bàn thị xã An Khê rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2-9. Ảnh: Ngọc Minh



Tương tự, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, chị Đoàn Huỳnh Thanh Tuyền (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) quyết định ngược đèo lên Tây Sơn Thượng đạo nghỉ ngơi, vui chơi. Chị Tuyền cho hay: “Tôi có mấy người bạn đang làm việc tại An Khê. Sáng 1-9, chúng tôi tụ tập đi uống cà phê, ăn uống. Hôm nay chúng tôi đi chơi, tham quan Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo. Khu di tích rộng, nhiều cảnh đẹp, không khí trong lành thoáng mát.

Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo thu hút đông đảo du khách tham quan. Ảnh: Ngọc Minh



Ngày Tết độc lập, khắp các tuyến đường tại khu vực Đông Nam tỉnh đều rực rỡ cờ đỏ sao vàng, băng rôn, áp phích chào mừng. Nhiều ngõ hẻm bà con cùng nhau nhau dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, treo cờ, trang trí nhà cửa tạo không khí phấn khởi trong ngày lễ lớn của dân tộc. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Thành Chương (tổ 4, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa), lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng, thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha ông đi trước vì độc lập dân tộc. Vì vậy, treo cờ Tổ quốc thể hiện lòng yêu nước, biết ơn, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Đặc biệt, với ông, treo cờ Tổ quốc còn là hành động nhằm giáo dục con cháu về truyền thống hào hùng của dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Nhiều người dân thị xã Ayun Pa cũng đã tạm gác lại công việc đồng áng hàng ngày để vui tết Độc lập. Cùng gia đình đi dã ngoại vui chơi, cùng uống cà phê trò chuyện với người thân, bạn bè là sự lựa chọn của nhiều người. Chị Rmah H’Khoang (tổ 1, thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Ngày thường, cha mẹ thường bận việc cơ quan nên ngày nghỉ lễ tôi dành toàn bộ thời gian vui chơi cùng con. Cả gia đình cùng đến một số điểm vui chơi và ăn những món ưa thích, tạo tâm lý thoải mái cho tất cả mọi người. Đặc biệt cả gia đình có những kỷ niệm đẹp cùng nhau”.

Một góc đường Nay Der (thị xã Ayun Pa) trong ngày Quốc khánh. Ảnh: Vũ Chi





Sau thời gian tất bật với công việc, đây là dịp để nhiều du khách chọn đến với vùng đất Gia Lai để được hòa mình cùng những điệu múa xoang, tiếng cồng chiêng mang đậm bản sắc Tây Nguyên. Anh Văn Anh Dũng (37 tuổi, du khách đến từ Đà Nẵng) cho biết: "Kỳ nghỉ lễ lần này, mình và nhóm bạn quyết định chọn Gia Lai để đi du lịch vì nơi đây có khí hậu rất mát mẻ, trong lành. Khi tới vùng đất này, ngoài những danh lam thắng cảnh đẹp, ẩm thực đặc sắc, mình còn được trải nghiệm về văn hóa cồng chiêng. Mình sẽ đưa gia đình quay lại nơi đây vào dịp lễ khác để được hòa mình vào nét văn hóa độc đáo này". Theo anh Phạm Văn Hoàng-chủ quán Cơm lam gà nướng H’Bla T’rưng (220 Lê Duẩn, TP. Pleiku), một điểm nhấn của quán trong dịp lễ này là du khách sẽ có cơ hội tham gia rất nhiều hoạt động thú vị như thưởng thức các điệu múa xoang, tiết mục văn nghệ, ca hát, đánh cồng chiêng, đốt lửa trại… vào đêm 1-9 đến ngày 3-9. Đây là một sự kiện đặc biệt của chúng tôi để mọi người có thể vui chơi, giao lưu cùng người dân bản địa và tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống nơi đây.



NHÓM PHÓNG VIÊN