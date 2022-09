Mưa lớn, Pleiku ngập cục bộ nhiều nơi, các địa phương chủ động ứng phó bão lũ

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, từ ngày 13 đến 22-9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và giông đã làm một số diện tích cây trồng ngã đổ, nhà dân ngập nước, kênh mương nội đồng bị sạt lở. Cụ thể: 33,1 ha lúa thiệt hại (8,6 ha tại xã Kdang, huyện Đak Đoa; 24,5 ha tại xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang), khoảng 0,5 ha cây công nghiệp (xã Kdang, huyện Đak Đoa), 1,7 ha rau màu (xã Trà Đa, TP. Pleiku); mưa lớn làm 49 hộ dân trên tuyến quốc lộ 19 thuộc địa bàn xã Kdang, huyện Đak Đoa bị ngập nước cục bộ. Ngoài ra, có 2 hộ dân tại xã Trà Đa và phường Phù Đổng (TP. Pleiku) bị sập một phần tường rào; đập Ia Bung (thôn 1, xã An Phú, TP. Pleiku) bị sạt lở vai đập; kênh đất nội đồng dẫn nước tưới tại cánh đồng Bla Trek (xã Kdang huyện Đak Đoa) bị vỡ khoảng 10 m; kênh dẫn nước tại công trình đập lò than (xã Ayun, huyện Mang Yang) bị sạt lở thân đập khoảng 10 m; Trạm quản lý, bảo vệ rừng (xã Ia Chiă , huyện Ia Grai) bị hư hỏng toàn bộ mái tôn và nứt tường. LÊ NAM