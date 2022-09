Khảo sát việc thu-chi các khoản ngoài học phí tại thị xã An Khê

(GLO)- Sáng 26-9, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thị xã An Khê cùng một số cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn về việc thu-chi các khoản thu ngoài học phí năm học 2021-2022 và đầu năm học 2022-2023.





Tham gia buổi khảo sát còn có bà Bùi Khoa Nghi-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT; bà Trần Thị Kim Dung-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê và một số phòng, ban liên quan.



Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT thị xã An Khê, toàn thị xã hiện có 24 trường công lập (9 trường mẫu giáo, 7 trường tiểu học, 2 trường tiểu học và THCS, 6 trường THCS) với 13.309 học sinh/391 lớp. Định kỳ các năm học, Phòng GD-ĐT thị xã đã chỉ đạo các trường học lập báo cáo tổng hợp về việc thực hiện các khoản thu-chi ngoài học phí để quản lý theo dõi, kiểm tra; đồng thời, cuối năm học, các đơn vị cũng lập báo cáo gửi về UBND xã, phường nơi đứng chân để phục vụ công tác quản lý, giám sát.

Quang cảnh buổi khảo sát tại thị xã An Khê. Ảnh: Mộc Trà



Năm học 2021-2022, tổng các khoản thu tại 15 đơn vị trường học trên 1,55 tỷ đồng. Trong năm học 2022-2023, đa số các trường Tiểu học và THCS chưa triển khai thu các khoản ngoài học phí vì chưa triển khai hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm để thỏa thuận các mức thu phù hợp; có 11 đơn vị trường học dự kiến thu các khoản với tổng cộng trên 6,76 tỷ đồng. Nhìn chung, các khoản thu-chi được thực hiện theo đúng quy định, phù hợp với nhu cầu của phụ huynh, giá cả dịch vụ tại địa phương và được cha mẹ học sinh nhất trí cao.



Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng của 3 trường: Mẫu giáo Bình Minh (xã Cửu An), Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Ngô Mây), Trường THCS Mai Xuân Thưởng (xã Song An) đã báo cáo với đoàn khảo sát về tình hình thực hiện thu-chi các khoản thu ngoài học phí năm học 2021-2022 và đầu năm học 2022-2023.



Theo đó, trong năm học 2021-2022, Trường Mẫu giáo Bình Minh đã thu hơn 184 triệu đồng cho các khoản: tiền ăn bán trú, phục vụ bán trú và tiền mua sắm ban đầu để bổ sung mền, gối, giường cho trẻ; Trường Tiểu học Lý Tự Trọng thu gần 19 triệu đồng để tổ chức dạy Tin học từ lớp 3 đến lớp 5 theo nguyện vọng cấp thiết của phụ huynh; Trường THCS Mai Xuân Thưởng thu trên 106 triệu đồng kinh phí nước uống, dọn vệ sinh nhà vệ sinh học sinh, mua giấy làm bài kiểm tra, photo đề kiểm tra, khen thưởng và hỗ trợ học sinh và vận động tài trợ xã hội hóa.



Năm học 2022-2023, Trường Mẫu giáo Bình Minh dự kiến thu ngoài học phí 882 triệu đồng đối với 2 khoản tiền ăn bán trú và phụ phí bán trú; Trường THCS Mai Xuân Thưởng dự kiến thu kinh phí mua giấy làm bài kiểm tra, photo đề kiểm tra và thuê người dọn vệ sinh nhà vệ sinh của học sinh với gần 25,4 triệu đồng. Riêng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng chưa huy động khoản thu nào và đang chờ chủ trương của cấp trên.



Buổi khảo sát cũng ghi nhận nhiều ý kiến của lãnh đạo các trường và phụ huynh về những khó khăn, vướng mắc trong thu-chi các khoản ngoài học phí tại đơn vị. Trên cơ sở đó, kiến nghị HĐND tỉnh sớm ban hành nghị quyết hướng dẫn và quy định các khoản thu này để các trường, địa phương có căn cứ triển khai thực hiện, hỗ trợ hoạt động giáo dục được tốt hơn.



Kết luận buổi làm việc, bà Võ Thị Bảo Ngân-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn khảo sát-cho biết, mục đích của đợt khảo sát lần này là để nắm tình hình thực hiện thu-chi các khoản thu ngoài học phí tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022 và đầu năm học 2022-2023 nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các đơn vị thực hiện chưa đúng văn bản hướng dẫn của Trung ương và địa phương về các khoản thu đầu năm học, tránh tình trạng lạm thu; đồng thời, làm cơ sở khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết “Quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai” vào kỳ họp cuối năm.



Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội đề nghị các trường trước mắt triển khai thực hiện theo Công văn số 2300/SGDĐT-KHTC ngày 7-9-2022 của Sở GD-ĐT triển khai các nội dung tổ chức hoạt động bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và các hoạt động giáo dục phục vụ trực tiếp người học từ nguồn thu ngoài học phí năm học 2022- 2023 cho đến khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết liên quan.

Riêng đối với các khoản thu phục vụ hoạt động bán trú mầm non, Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội cho rằng, Phòng GD-ĐT thị xã An Khê nên khảo sát, rà soát để cân đối, thống nhất mặt bằng chung, tránh sự chênh lệch mức thu giữa các trường và đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi. Các khoản thu do Ban đại diện cha mẹ học sinh thu cần có sự đồng hành của nhà trường... Đối với các ý kiến đề xuất của các trường và địa phương, đoàn ghi nhận, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo khảo sát.



MỘC TRÀ