Hồ thủy điện An Khê và Ka Nak bắt đầu xả nước từ 9 giờ 30 phút ngày 27-9

(GLO)- Sáng nay (27-9), bắt đầu từ 9 giờ 30 phút, thực hiện lệnh vận hành hồ chứa, các hồ chứa An Khê, Ka Nak do Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak bắt đầu vận hành xả nước qua tràn hồ An Khê và Ka Nak.