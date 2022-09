Gia Lai: Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, bão số 4 (Noru) sẽ gây mưa cục bộ rất to, dẫn đến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trong thời gian bão số 4 đổ bộ, Gia Lai sẽ có một đợt mưa to đến rất to kéo dài từ ngày 27 đến 29-9-2022, tập trung từ đêm 27, ngày 28 và đến hết ngày 29-9.

Bão Noru gây mưa lớn dẫn đến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao tại các địa phương trên. Ảnh: MINH NGUYỄN

Tại các huyện như Kbang, Đak Đoa, Krông Pa, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, TP. Pleiku, thị xã An Khê và Ayun Pa, lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 350 mm. Mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao tại các địa phương trên; đặc biệt, tại các huyện Kbang, Đak Đoa, Krông Pa, thị xã An Khê có gió cấp 7, 8, giật cấp 10,11, 12, gây nguy cơ thiệt hại về nhà cửa, cây cối, hoa màu.

Từ chiều nay, trên các sông với lượng mưa dự báo 150-250 mm, có nơi trên 300 mm kết hợp với các hồ thượng lưu xả lũ, trên sông Ba có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn, đỉnh lũ ở mức báo động 2, báo động 3, có nơi trên báo động 3. Trên các sông suối nhỏ ở phía Tây và Trung tâm tỉnh, biên độ lũ có khả năng đạt 4-6 m.

Cùng với đó, các hồ Ka Nak, An Khê có khả năng xuất hiện lũ lớn; lưu lượng tự nhiên lớn nhất về hồ An Khê đạt 1.000-1.300 m3/s, hồ Ka Nak đạt 1.100-1.600 m3/s tập trung vào ngày 28-9. Do vậy hạ lưu sẽ có đợt lũ ở mức báo động 2-báo động 3, có nơi trên báo động 3.