Vụ 2 nạn nhân tử vong trong rừng Kbang: Đã có người thân đến nhận dạng và lấy mẫu giám định ADN

(GLO)- Sau 1 tuần điều tra và tìm kiếm thông tin của 2 nạn nhân tử vong tại khu vực rừng thuộc xã Đak Rong (huyện Kbang), lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tạm thời xác định được danh tính nạn nhân là anh H.Q.B. (SN 1985) và con trai là cháu H.Q.K. (SN 2011, hộ khẩu thường trú tại đường An Dương Vương, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak).





Theo nội dung vụ việc, sáng ngày 22-8, một nhóm 8 người dân xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) cùng nhau đi vào rừng để hái măng và tìm lan kim tuyến. Đến 15 giờ cùng ngày, khi đi đến khu vực rừng thuộc tiểu khu 7, lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đak Rong (huyện Kbang) quản lý, giáp ranh với xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) thì 2 người trong nhóm là chị Nhăk và chị Thuật (cùng trú tại thôn Kon Plong, xã Hiếu) thấy lán trại nên đến gần. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi thì các chị hoảng hốt khi phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn; trong đó, 1 thi thể nằm trên võng và 1 nằm dưới nền đất trong lán. Sau khi định thần, chị Nhăk và chị Thuật đã đến báo vụ việc với chính quyền xã Hiếu.

Chiếc nón bảo hiểm của nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: Lê Anh





Trao đổi qua điện thoại, chị Nhăk vẫn chưa hết bàng hoàng: "Chúng tôi đang đi thì thấy lán trại che tạm giữa rừng. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là có người ngủ trong rừng hoặc làm lán trại bình thường. Khi đến gần trại cách 2 m thì chúng tôi thấy 2 bộ xương khô nên hoảng loạn bỏ chạy. Sau đó, chúng tôi về báo với chính quyền. Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy sợ đến mức không thể ngủ được".



Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, sáng 23-8 lực lượng Công an huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) và Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp vào hiện trường kiểm tra vụ việc. Qua xác định, 2 thi thể nói trên ở địa giới hành chính của xã Đak Rong (huyện Kbang). Ngay sau đó, Công an huyện Kbang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ. Kết quả khám nghiệm tại hiện trường có lán tạm được các nạn nhân che bằng áo mưa màu xanh có chữ Grap. Phía trước của lán, có bày tượng thần tài màu đỏ và tượng Tỳ Hưu màu xanh ngọc được đặt cố định trên nền đất cao. Tại hiện trường còn có 1 chiếc va li màu xanh và một số đồ dùng cá nhân khác. Phía đuôi võng có 1 chiếc nón bảo hiểm ghi: Trung tâm điện máy Tuấn, địa chỉ 298 đường Nguyễn Tất Thành, quốc lộ 26, thị trấn M’Đrắk (huyện M’Đrắk, tỉnh Đak Lak). Tuy nhiên, 2 nạn nhân đều không có giấy tờ tùy thân. Ngoài ra, kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân là nam giới. Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, do chưa tìm được danh tính và người thân của các nạn nhân nên lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho UBND xã Đak Rong (huyện Kbang) tiến hành chôn cất theo phong tục tại nghĩa trang thị trấn Kbang vào tối 24-8.



Trong khi mọi thông tin để tìm kiếm tung tích nạn nhân đang gặp khó khăn thì một manh mối vô cùng quan trọng xuất hiện khi tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân. Theo đó, sáng 26-8, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe máy được tìm thấy trong bụi rậm, cách làng Kon Trang (xã Đak Rong, huyện Kbang) khoảng 2 km, cách địa giới hành chính xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) khoảng 15 km và cách vị trí 2 nạn nhân dựng lán trại hơn 3 km. Qua điều tra xác định, vào khoảng tháng 7-2022 (trước thời điểm phát hiện các nạn nhân), một người dân ở làng Kon Trang đi lấy măng đã nhìn thấy chiếc xe máy trên, sau nhiều ngày vẫn không ai đến lấy nên đã đưa về dùng. Tuy nhiên, khi nghe thông tin phát hiện 2 thi thể trong rừng, người này nghi ngờ là xe của nạn nhân nên đưa đến để lại chỗ cũ.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tìm thấy thi thể 2 nạn nhân. Ảnh: Lê Anh

Từ manh mối này, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an các tỉnh lân cận tra cứu số khung, số máy và xác định được chiếc xe máy trên có nguồn gốc đăng ký tại TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đak Lak). và chị T.T.T.N. là chủ sở hữu. Tuy nhiên, sau khi tìm đến địa chỉ của chị N. thì chính quyền địa phương cho biết chị đã rời khỏi địa phương khoảng 3 năm nay. Với quyết tâm tìm kiếm tung tích của nạn nhân, lực lượng Công an huyện Kbang đã tích cực phối hợp với Công an tỉnh Đak Lak mở rộng phạm vi tìm kiếm và xác định được người thân của chi N. là chị C. (trú tại tỉnh Đồng Nai). Qua làm việc với chị C. được biết chiếc xe máy trên là do chị N. cùng chồng mua. Tuy nhiên, vợ chồng chị N. không sống với nhau nhiều năm nay. Khi đi chồng chị N. có đưa con trai của mình đi theo. Lần cuối chị C. gặp cha con nạn nhân là giữa năm 2021 và nghe loáng thoáng đang cư trú tại tỉnh Kon Tum. Từ những manh mối trên, Công an huyện Kbang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum để rà soát thông tin về những người tạm trú trên địa bàn. Sau 2 ngày tích cực điều tra xác minh, Công an tỉnh Kon Tum xác định có 2 cha con đang thuê trọ tại TP. Kon Tum có lai lịch trùng khớp với lời khai của chị C..



Kết nối các thông tin, Công an tỉnh Gia Lai bước đầu xác định 2 thi thể tìm thấy trong rừng Kbang là bố con anh H.Q.B. (SN 1985) và cháu H.Q.K. (SN 2011, hộ khẩu thường trú tại đường An Dương Vương, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak). Ngày 28-8, Công an tỉnh Gia Lai đã liên hệ và mời bà N.T.T.H. (SN 1965, trú tại tỉnh Đồng Nai, được cho là mẹ anh B. và bà nội của cháu K.) đến làm việc để xác minh thông tin. Tại buổi làm việc, bà H. và những người thân đi cùng đều xác nhận: qua nhận dạng phần răng cửa của nạn nhân B. (người cha) bị gãy và một số vật dụng tại hiện trường như va li, ba lô, mũ bảo hiểm, giày, áo khoác, khăn quàng cổ, chiếc xe máy... thì đây chính là con trai và cháu nội của bà H.. Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu để tiến hành giám định ADN của bà N.T.T.H. và 2 bộ xương nói trên để xác định chính xác danh tính nạn nhân. Theo Công an tỉnh Gia Lai, để có kết luận cuối cùng về thông tin nạn nhân thì phải chờ kết quả mẫu giám định ADN.



LÊ ANH