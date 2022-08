UBND tỉnh Gia Lai thông báo treo cờ Tổ quốc và lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

(GLO)- Ngày 16-8, UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 51/TB-UBND về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám từ chiều ngày 18 đến hết ngày 19-8-2022; Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ chiều ngày 1 đến hết ngày 2-9-2022.

Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội được nghỉ lễ từ ngày 1 đến hết ngày 2-9-2022.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực xử lý công việc và bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong ngày nghỉ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày lễ, ngày nghỉ.

PHƯƠNG VI