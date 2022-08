Quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn bình yên cho Nhân dân

(GLO)- Thời gian gần đây, trước tình hình tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người… diễn biến phức tạp tại một số khu đô thị, thôn, làng vùng sâu, vùng xa, Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh chủ động ra quân, tấn công trấn áp quyết liệt tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Lực lượng Công an đã chủ động nắm, dự báo, phân tích, đánh giá đúng, sát tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, dịp lễ, Tết, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến địa phương, đặc biệt là bảo đảm an ninh, an toàn Tuần lễ các sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022). Bên cạnh đó, lực lượng Công an chủ động nắm chắc tình hình ngoại biên, từ đó triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới; phối hợp các lực lượng thực hiện tốt công tác phòng-chống vượt biên, ngăn chặn kịp thời 4 trường hợp có ý định trốn sang Thái Lan. Lực lượng Công an cũng tranh thủ 3.800 lượt người có uy tín, Việt kiều về thăm thân để tuyên truyền cho bà con cảnh giác, không để FULRO lưu vong lừa phỉnh; đồng thời, ngăn chặn hiệu quả hoạt động phục hồi của FULRO, “Tin lành Đê ga”, tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Qua đó, lực lượng Công an đã phát hiện 18 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, sai sự thật chống Đảng, Nhà nước; tham mưu xử lý 2 trường hợp với số tiền 10 triệu đồng, gọi hỏi răn đe 16 trường hợp khác.

Lĩnh vực trật tự an toàn xã hội thời gian qua cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác điều tra, xử lý tội phạm được bảo đảm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm nay, tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh giảm mạnh (số vụ giảm 10,47%, số người chết giảm 27,27%, số người bị thương giảm 28,89%). Cụ thể, lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ 340 vụ/483 đối tượng, bắt 331 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 2,7 tỷ đồng trả người bị hại. Tỷ lệ điều tra án chung đạt 84,6% (cao hơn chỉ tiêu Bộ Công an giao 9,6%), án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,5% (vượt chỉ tiêu 3,5%). Trước tình trạng một số người dân tộc thiểu số nhẹ dạ cả tin bị các đối tượng lừa gạt bán sang Campuchia, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương khẩn trương vào cuộc, quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, bắt giữ 2 đối tượng móc nối với một số đối tượng khác ở nước ngoài đưa người vượt biên sang Campuchia. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Ban An toàn giao thông huyện Đak Đoa tổ chức cho thanh thiếu niên ký cam kết chấp hành Luật giao thông đường bộ. Ảnh: Thúy Trinh

Cũng trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 139 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ, thu giữ 183 m3 gỗ, 222 kg pháo, 96.170 bao thuốc lá; phát hiện, xử lý 135 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thu giữ 30 m3 đá, 2.860 m3 cát, đất cấp phối cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan. Lực lượng Công an cũng đã tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, bắt 81 vụ/98 đối tượng phạm tội, thu giữ hơn 34 gram heroin, 375,86 gram ma túy tổng hợp và một số tang vật, phương tiện khác. Ngoài ra, lực lượng Công an còn xử lý 74 vụ/203 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tiếp tục được lực lượng Công an tăng cường. Công an tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả; tập trung rà soát, bổ sung, làm sạch dữ liệu thông tin dân cư đạt 99,9%, đồng thời triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đến nay, lực lượng Công an đã cung cấp 136 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, liên kết tích hợp 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phục vụ người dân, doanh nghiệp; tổ chức triển khai cung cấp 103 dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình của Bộ Công an, trong đó, cấp tỉnh gồm 66 dịch vụ, cấp huyện 24 dịch vụ, cấp xã 13 dịch vụ.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự; tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cộng đồng giáo dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Đồng thời, tổ chức gọi hỏi, răn đe, cảm hóa, giáo dục các đối tượng thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm pháp luật; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban An toàn giao thông, Ban chỉ đạo phòng-chống tội phạm các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm. Với những nỗ lực đó, tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm nay được kéo giảm cả 3 chỉ số so với cùng kỳ năm 2019, kéo giảm 2 chỉ số so với cùng kỳ năm 2021.

Lực lượng Công an ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: Thúy Trinh

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an toàn tỉnh có 203 lượt tập thể, 378 lượt cá nhân đạt thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng; 41 tập thể, 109 cá nhân và 20 mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa, thuyết phục cao.

Cùng với đó, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức. Lực lượng Công an đã tham mưu củng cố, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng tự quản, nòng cốt tham gia đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an viên thôn, làng. Xây dựng, duy trì và nhân rộng 145 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh; chuyển hóa 4 địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự… Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại 550 lượt tổ dân phố, thôn, làng, trường học, cơ quan, doanh nghiệp với trên 50.450 người tham gia; tuyên truyền bằng xe loa 6.560 lượt, phát 1 phóng sự, 1.546 lượt bản tin, 46.010 tờ rơi tuyên truyền công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, phòng-chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; ký cam kết với 118.261 hộ gia đình; đăng tải, chia sẻ hơn 200 tin bài tuyên truyền, định hướng dư luận, tư tưởng trong Nhân dân và hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, cảnh giác với các thủ đoạn mới của tội phạm trên mạng xã hội.

Thời gian tới, dự báo tiếp tục có nhiều thách thức mới đặt ra cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là xu hướng gia tăng các loại tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm lợi dụng không gian mạng, tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy, tội phạm trong lứa tuổi thanh-thiếu niên, tội phạm xảy ra ở vùng nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Vì thế, Công an tỉnh tiếp tục chủ động phát hiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo huy động hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tranh thủ chức sắc tôn giáo, người uy tín tham gia vận động tín đồ, giáo dân, quần chúng nhân dân giải quyết các xung đột, mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ Nhân dân, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ thôn, làng, tổ dân phố...; vừa tuyên truyền pháp luật, vừa tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân để đấu tranh ngăn chặn và phòng ngừa tội phạm, không để phát sinh các điểm nóng, vụ việc phức tạp, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thiếu tướng RAH LAN LÂM