Phú Thiện: Triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

(GLO)- Sáng 29-8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Ngọc Ngô dự và chỉ đạo hội nghị.

Lãnh đạo huyện Phú Thiện trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Hoa Mai

Đánh giá tại hội nghị, năm học 2021-2022 diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự đồng hành của phụ huynh học sinh, sự phối hợp của các ban, ngành, đặc biệt là sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên và học sinh, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Thiện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.



Năm học 2021-2022, toàn huyện Phú Thiện có 39 trường học với 538 lớp, trên 16.400 học sinh ở cả 3 bậc học. Toàn ngành có 854 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong biên chế. Ngành Giáo dục huyện đã đảm bảo an toàn phòng- chống dịch Covid-19, hoàn thành nhiệm vụ năm học và đảm bảo chất lượng giáo dục. Theo đánh giá, chất lượng đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành.



Năm học vừa qua, tỷ lệ hoàn thành chương trình mầm non trẻ 5 tuổi đạt 100%; tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình đạt 100%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,6%; toàn huyện có 298 học sinh giỏi cấp huyện, 12 học sinh giỏi cấp tỉnh. Đến nay, toàn huyện có 14 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 35,9%.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Ngọc Ngô đã ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã đạt được trong năm học vừa qua. Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Ngành Giáo dục huyện cần tiếp tục cụ thể hóa, bám sát vào chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện để triển khai đồng bộ đến các trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2022-2023.



Phối hợp với hệ thống chính trị và ngành Y tế, trạm y tế đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng-chống dịch Covid-19 ngay từ đầu năm học, đặc biệt là đối tượng từ 5-12 tuổi và từ 12 đến dưới 18 tuổi; phát động phong trào thi đua “Học tốt, dạy tốt”; phát huy công tác xã hội hóa giáo dục để hỗ trợ cho học sinh khó khăn; làm tốt công tác dạy và học theo phương pháp đổi mới của ngành...”.



Dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành xuất sắc trong năm học 2021-2022.