Gia Lai: Sơ kết công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9

(GLO)- Sáng 31-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9-2022. Các đồng chí: Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng dưới quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nên đã cơ bản thực hiện tốt việc phòng-chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Theo đó, tính đến cuối tháng 8, toàn tỉnh gieo trồng được gần 204.885 ha cây trồng các loại, đạt 92,5% kế hoạch, bằng 98,9% so với cùng kỳ. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, diện tích sâu bệnh gây hại trên cây trồng đã giảm đáng kể. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển mạnh theo hướng trang trại, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn, quy trình nuôi dưỡng.

Đến nay, toàn tỉnh có 422 trang trại chăn nuôi, gồm: 84 trại bò, 253 trại heo, 83 trại gia cầm, 2 trại dê. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản được kiểm soát ổn định. Tính đến hết tháng 8-2022, toàn tỉnh đã trồng được gần 2.501 ha, đạt 32,2% kế hoạch (trong đó, trồng rừng tập trung hơn 2.084 ha; trồng rừng phòng hộ 30 ha; trồng cây phân tán gần 387 ha). Đến nay, toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện, 91 xã, 118 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, 104 thôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số); toàn tỉnh có 214 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3-4 sao.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 8 ước hơn 2.336 tỷ đồng, 8 tháng đầu năm trên 17.138 tỷ đồng, đạt 59,32% kế hoạch, tăng 15,41% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 ước 7.500 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng ước trên 54.067 tỷ đồng, đạt 63,61% kế hoạch, tăng 12,23% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước 45 triệu USD, tính chung 8 tháng 510 triệu USD, đạt 72,27% kế hoạch, tăng 25,93% cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 8 gần 294 tỷ đồng, tính chung 8 tháng trên 3.796 tỷ đồng, đạt 70,1% so với dự toán Trung ương giao, 65,1% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 25,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Trong tháng 8, có 60 doanh nghiệp và 38 đơn vị trực thuộc được thành lập mới với tổng vốn đăng ký 895 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm có 665 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 70% kế hoạch, tăng 16,15% cùng kỳ năm trước với tổng vốn đăng ký 6.299 tỷ đồng, tăng 13,1% cùng kỳ năm trước.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm. Tổ chức chu đáo các hoạt động nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông cho rằng: Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tập trung đánh giá, chỉ ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Trong đó, tập trung khắc phục tình trạng tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng vẫn còn chậm; tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác thu chi ngân sách Nhà nước; phòng-chống dịch Covid-19; công tác chuẩn bị cho năm học mới, tình trạng thừa thiếu giáo viên...