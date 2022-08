Gia Lai: Nhiều tập thể, cá nhân lực lượng Công an được khen thưởng

(GLO)- Sáng 1-8, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã trao thưởng, động viên một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, Công an địa phương trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian qua, lực lượng Công an đã giải quyết nhanh gọn, kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để kéo dài, phát sinh điểm nóng, đấu tranh làm rõ các vụ án lớn liên quan đến hình sự, kinh tế, ma túy... Đồng thời, đồng chí mong muốn Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, tiếp tục chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm có hiệu quả hơn nữa, nhất là đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, đáp ứng yêu cầu giữ vững an ninh, trật tự ở địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh. Ảnh: Thúy Trinh Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể tại Lễ chào cờ đầu tháng. Ảnh: Thúy Trinh

Tại Lễ chào cờ đầu tháng 8-2022, Công an tỉnh tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác. Cụ thể, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh được Thủ tướng chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2021; Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh và Công an thị xã Ayun Pa được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời, 2 tập thể, 10 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong Công an nhân dân; đấu tranh với tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng. 11 tập thể, cá nhân khác được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (giai đoạn 2020-2021).