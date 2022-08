Gia Lai: Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới ở bậc mầm non

(GLO)- Bên cạnh đảm bảo tổ chức các hoạt động hè năm 2022 có chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai còn chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2022-2023.





Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị phòng GD-ĐT 17 huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ sở GDMN phân công trực bảo quản cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học, thiết bị, đồ chơi ngoài trời; tổ chức dọn vệ sinh, cải tạo môi trường bên trong, bên ngoài nhóm/lớp bảo đảm sạch sẽ, an toàn và đáp ứng chủ đề “trường mầm non xanh-an toàn-thân thiện”.

Đồng thời, tổ chức rà soát thực trạng và chủ động tham mưu, đề xuất cải tạo, sửa chữa, bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất (phòng học, sân chơi, hàng rào, nhà vệ sinh, trang-thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi…), về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các điều kiện thiết yếu khác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển GDMN; quan tâm đến trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được đến trường và bảo đảm đạt chỉ tiêu huy động trẻ mầm non ra lớp năm học 2022-2023 theo kế hoạch phát triển GDMN giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

Bên cạnh hoạt động dạy hè, các cơ sở giáo dục mầm non còn thường xuyên vệ sinh cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023. Ảnh: Mộc Trà



Ngoài ra, chỉ đạo các cơ sở GDMN thực hiện nghiêm túc công tác điều tra dân số độ tuổi đúng, đủ, chính xác số liệu trẻ trong độ tuổi mầm non, đối chiếu, thống nhất các số liệu thống kê của xã, phường, thị trấn; phân công thực hiện hiệu quả công tác vận động, huy động trẻ mầm non ra lớp ở từng thôn, làng, tổ dân phố; lập danh sách trẻ để làm cơ sở xây dựng kế hoạch mở lớp, bảo đảm đúng quy định về số trẻ/nhóm, lớp; đặc biệt quan tâm trẻ trong độ tuổi mẫu giáo để chuẩn bị công tác phổ cập giáo dục trẻ 3, 4 tuổi theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT.



Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị chỉ đạo, thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để thực hiện tốt Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung; đổi mới phương pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai có hiệu quả chương trình làm quen tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo; bảo đảm các tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; tiếp tục sáng tạo, đổi mới trong xây dựng thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng... nhằm tạo môi trường hoạt động của trẻ phong phú, đa dạng, hấp dẫn, thu hút trẻ đến trường năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo.



Cùng với đó, tập trung chỉ đạo, kiểm tra tư vấn việc thực hiện xây dựng kế hoạch mở lớp năm học 2022-2023 ở từng cơ sở, bảo đảm phát triển mạng lưới trường lớp phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng yêu cầu quy định Điều lệ trường mầm non; chỉ đạo xây dựng đề án chuyển đổi trường mẫu giáo thành trường mầm non để mở rộng quy mô trường, lớp. Tích cực truyên truyền, khuyến khích thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát triển loại hình trường, lớp mầm non ngoài công lập nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con cho các bậc phụ huynh và tăng tỷ lệ trẻ mầm non ra lớp.



MỘC TRÀ