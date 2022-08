Điểm tựa của trẻ mồ côi

(GLO)- Triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, các cấp Hội Phụ nữ huyện Ia Grai đã nhận đỡ đầu 14 trẻ mồ côi nhằm tạo điểm tựa để các em học tập và trưởng thành.

Trong số 14 trẻ mồ côi được các cấp Hội Phụ nữ huyện Ia Grai nhận đỡ đầu có 8 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ đang nương tựa vào người thân, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn; đa số đang học tiểu học và THCS.

Cháu Nguyễn Thị Hoài Thu (14 tuổi, trú tại thôn 5, xã Ia Krai) mồ côi cha mẹ từ năm 10 tuổi. Thu đang sống cùng ông bà ngoại. Do bà ngoại thường đau ốm, ông thì làm bảo vệ tại Trường THCS Nguyễn Du (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) thường hay vắng nhà nên Thu một mình vừa tự lo việc học, vừa đảm đương mọi công việc nhà và chăm sóc bà. Được Hội LHPN xã Ia Krai nhận đỡ đầu, Thu thấy ấm lòng và có động lực để tiếp tục học tập. “Cháu thấy mình thật không may mắn, cha mẹ mất sớm phải sống với ông bà ngoại. Được sự giúp đỡ của các cô, cháu thấy vui hơn. Đây là động lực để cháu tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi, tìm được việc làm để phụ giúp, chăm sóc ông bà”-Thu trải lòng.

Năm học tới, cháu Hoàng Lê Bảo An (thôn Văn Yên, xã Ia Yok) lên lớp 3. Thế nhưng, từ năm 3 tuổi, An phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ và sống với ông bà ngoại. Nhìn vẻ ngoài An vẫn hồn nhiên nhưng ẩn sâu trong cặp mắt đen tròn là nỗi buồn man mác. An tâm sự: “Bạn bè cháu ai cũng được cha mẹ đưa đi học, mua quà nhưng cháu thì không được. Ở nhà, cháu giúp bà nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Thời gian gần đây, các cô, các bác thường xuyên đến nhà chơi, trò chuyện, tặng quà, cháu thấy vui hơn”.

Các cháu mồ côi được nhận xe đạp làm phương tiện đi học. Ảnh: Phương Lộc

Bà Rơ Châm H’Panh-Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Yok, người nhận đỡ đầu cháu An-cho hay: “Hoàn cảnh cháu An rất tội nghiệp, cha mẹ mất từ khi cháu còn nhỏ nên thiếu thốn tình thương. Hội LHPN xã sẽ cố gắng bù đắp cho cháu phần nào những mất mát, thiếu thốn để cháu vơi đi nỗi buồn khi không có cha, mẹ. Trước hết là giúp cháu về đồng phục, sách vở, đồ dùng học tập để chuẩn bị bước vào năm học mới”.

Để giúp các cháu có điều kiện bước vào năm học mới 2022-2023, Hội LHPN huyện Ia Grai đã vận động các nhà hảo tâm tặng mỗi cháu 1 chiếc xe đạp, mũ bảo hiểm, 1 suất học bổng (300 ngàn đồng) cùng áo ấm, tập vở và đồ dùng học tập. Cháu Nguyễn Thị Thúy (thôn 5, xã Ia Tô) vui vẻ nói: “Cha cháu mất sớm, một mình mẹ nuôi 3 chị em nên hết sức khó khăn. Được các cô giúp đỡ, tặng quà, cháu rất vui. Cháu sẽ cố gắng học tốt để sau này còn giúp mẹ chăm lo cho các em. Nếu thành công hơn trong cuộc sống, cháu sẽ giúp đỡ các em nhỏ khó khăn”.

Trao đổi với chúng tôi, bà Dương Thị Mộng Loan-Chủ tịch Hội LHPN huyện-cho biết: “Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Hội LHPN huyện phát động ở tất cả các cơ sở Hội. Mỗi tổ chức Hội Phụ nữ xã, thị trấn nhận đỡ đầu 1 cháu; Hội LHPN huyện và Hội Phụ nữ Công an huyện cùng nhận giúp đỡ 1 cháu. Hội LHPN có trách nhiệm hỗ trợ các cháu về vật chất và tinh thần, tạo điểm tựa vững chắc để các cháu tiếp tục học tập và trưởng thành đến năm 18 tuổi. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội; chăm lo, nuôi dưỡng trẻ mồ côi giúp các cháu có tương lai tươi sáng hơn”.