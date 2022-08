Công ty Thủy điện Ia Ly ký kết Quy chế phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và Kon Tum

(GLO)- Chiều 12-8, tại Công ty Thủy điện Ia Ly (huyện Chư Păh) đã diễn ra Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn giữa Công ty Thủy điện Ia Ly với Công an tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Kon Tum và ký kết Quy chế phối hợp mới.





Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Đại tá Trần Thị Thu Phước-Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, ông Đoàn Tiến Cường-Giám đốc Công ty Thủy điện Ia Ly đồng chủ trì hội nghị.



Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp mới. Ảnh: Ngọc Hiến





Từ năm 2016 đến nay, thực hiện quy chế phối hợp, giữa các đơn vị đã thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch. Cùng với đó, Công an 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum còn tham mưu, hướng dẫn cấp ủy, lãnh đạo Công ty Thủy điện Ia Ly thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công nhân viên; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, không để địch móc nối, lôi kéo, mua chuộc; rà soát, bố trí cán bộ làm việc ở những vị trí quan trọng, thiết yếu cơ mật, bảo đảm đúng quy định về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn...



Từ năm 2016 đến nay, Công ty đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai xử lý kịp thời 11 vụ việc an ninh trật tự xảy ra trong khu vực thủy điện Ia Ly, Sê San 3. Công ty Thủy điện Ia Ly phối hợp với Công an phường Yên Thế (TP. Pleiku) xử lý kịp thời 3 vụ việc liên quan đến các đối tượng đột nhập vào khu tập thể Ia Ly trộm cắp tài sản; phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum xử lý kịp thời 23 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trong khu vực thủy điện Ia Ly, lòng hồ Plei Krông, phối hợp tuần tra, xử lý tình trạng đào đãi vàng trái phép khu vực hạ lưu đập thủy điện Plei Krông…

Công ty Thủy điện Ia Ly tặng giấy khen cho các già làng, trưởng thôn tiêu biểu của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Ảnh: Ngọc Hiến



Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Định kỳ tổ chức kiểm tra an toàn công trình đập, hồ chứa, làm tốt công tác dự báo, cảnh báo các sự cố có thể đe dọa, gây mất an ninh an toàn công trình…



Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo các bên, các già làng, người có uy tín và cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Ia Ly đã ký kết quy chế phối hợp mới.



Dịp này, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho Công ty Thủy điện Ia Ly có thành tích xuất sắc vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; tặng Kỷ niệm Chương cho 10 cá nhân của Công ty Thủy điện Ia Ly. Giám đốc Công an 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum tặng 18 giấy khen cho các tập thể, cá nhân của Công ty Thủy điện Ia Ly. Giám đốc Công ty Thủy diện Ia Ly tặng 43 giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum và già làng, trưởng thôn tiêu biểu thuộc 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.



ĐINH YẾN