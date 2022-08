Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Gấp rút thi công công trình và giải ngân vốn xây dựng cơ bản

(GLO)- Sáng 5-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8-2022. Các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND TP. Pleiku.

Quang cảnh hội nghị UBND tỉnh tổ sơ kết công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8-2022. Ảnh: Minh Nguyễn





Trong tháng 7-2022, lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nên đã cơ bản thực hiện tốt việc phòng-chống dịch, các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Tổng diện tích gieo trồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, số doanh nghiệp thành lập mới,... tăng so với cùng kỳ năm 2021; dịch vụ du lịch khởi sắc.



Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm. Đặc biệt là tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT, các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022); thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.



Tính đến cuối tháng 7, toàn tỉnh gieo trồng được hơn 189.801 ha cây trồng các loại, đạt 85,7% kế hoạch, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2021. Các chương trình mục tiêu quốc gia được chỉ đạo triển khai quyết liệt, đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết triển khai và UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai theo đúng quy định. Đến nay, toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện, 91 xã, 118 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 104 làng đồng bào dân tộc thiểu số); bình quân đạt 16,06 tiêu chí nông thôn mới/xã. Toàn tỉnh có 214 sản phẩm OCOP được công nhận (25 sản phẩm 4 sao và 189 sản phẩm 3 sao).



Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước đạt 7.650 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng ước đạt 46.567,36 tỷ đồng, tăng 10,54% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 45 triệu USD, tính chung 7 tháng đạt 445 triệu USD, đạt 67,4% kế hoạch, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 7 là 397,6 tỷ đồng, tính chung 7 tháng là 3.502,6 tỷ đồng, đạt 64,7% so với dự toán Trung ương giao, đạt 60,1% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hữu Quế đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Ảnh: Minh Nguyễn



Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành lưu ý các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát lại tất cả các nhiệm vụ theo từng, ngành lĩnh vực để cùng tháo gỡ vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; thành lập các tổ công tác nhằm kiểm tra, đôn đốc, rà soát các vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Khẩn trương rà soát lại tất cả các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn, nếu dự án nào không thực hiện thì thu hồi theo quy định; gấp rút triển khai các thủ tục các dự án mới nhưng phải đảm bảo quy trình chặt chẽ, nhất là các dự án ảnh hưởng đến môi trường.



Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo khai giảng năm học mới. Ngành Giáo dục cùng với ngành Nội vụ và các địa phương phối hợp sắp xếp lại các trường lớp; đề xuất bổ sung biến chế cho các trường, địa phương trên cơ sở phân bổ biên chế của Trung ương. Đối với lĩnh vực y tế, tăng cường công tác tuyên truyền; phản bác các thông tin sai trái liên quan đến việc tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ngành Y tế chủ động tuyên truyền trong trường học, đẩy mạnh công tác tiêm phòng; tăng cường công tác phòng-chống dịch bệnh sốt xuất huyết và làm tốt công tác điều trị, không để bùng phát thêm nữa, tránh việc dịch chồng dịch; tăng cường tuyên truyền, kiểm soát bệnh đậu mùa khỉ…



MINH NGUYỄN