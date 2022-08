Chư Prông: Trú mưa trong chòi rẫy, 2 người bị sét đánh tử vong

(GLO)- Tối 25-8, UBND xã Ia Me (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cho biết đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân tử vong do bị sét đánh.





Sét đánh xuống chòi rẫy khiến 2 người tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Trước đó, sáng 25-8, một nhóm 4 thanh niên ở làng Xom, xã Ia Me gồm: anh Kpă Tuyên (SN 1985), Siu Béo (SN 1992), Rơ Mah Đuôm (SN 1983), Rơ Mah Hoang (SN 1998) đi làm rẫy ở khu vực suối thuộc làng Đê Sơ, xã Ia Me. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, trời đổ mưa to nên cả 4 người đã chạy vào chòi rẫy để trú mưa. Bất ngờ sét đánh vào khu vực chòi khiến anh Tuyên và anh Béo tử vong, Đuôm và Hoang không bị thương tích gì.



Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã đến hiện trường đưa thi thể 2 nạn nhân về mai táng đồng thời có phương án hỗ trợ. Được biết, gia đình 2 nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn.



VĂN NGỌC