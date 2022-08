Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tiếp Đại tướng Đỗ Bá Tỵ

(GLO)- Trong 2 ngày 1 và 2-8, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIV, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, tri ân các đơn vị Quân đoàn 3 và cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

Tại tỉnh Gia Lai, các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp và trao đổi với Đại tướng Đỗ Bá Tỵ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; kết quả xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp Đại tướng Đỗ Bá Tỵ. Ảnh: Sơn Tùng

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của tỉnh Gia Lai trong thời gian qua. Đặc biệt là hạ tầng kinh tế-xã hội, đời sống của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng lên; tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường; hệ thống chính trị các cấp ngày càng được xây dựng vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao đổi với Đại tướng Đỗ Bá Tỵ. Ảnh: Sơn Tùng

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh: Gia Lai là tỉnh có vị trí quan trọng cả về kinh tế và quốc phòng, an ninh trong vùng Tây Nguyên. Tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh và dư địa để phát triển kinh tế-xã hội, nhất là các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp cần khai thông mọi “điểm nghẽn”, tạo hệ sinh thái và môi trường đầu tư lành mạnh để thu hút các doanh nghiệp lớn đến với tỉnh. Tiếp tục xây dựng tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội…