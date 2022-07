Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 (*)

(GLO)- Lời Tòa soạn: Ngày 4-7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng). Bế mạc hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Gia Lai trân trọng trích đăng.





Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, chúng ta có 14 ý kiến tham gia phát biểu tại hội nghị. Có thể đánh giá ý kiến của các đồng chí đã tham gia rất trách nhiệm và thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo ngành, địa phương cũng như các ngành trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Có thể nói, chúng ta đã hoàn thành được nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào việc đánh giá nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022 và các dự thảo văn bản trình tại hội nghị.



Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022, dự thảo báo cáo đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022. Tôi đề nghị lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục tư duy, sáng tạo, bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết số 03 NQ/TU, ngày 10-12-2021 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương của mình. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy



Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh phát triển du lịch, văn hóa địa phương. Thời gian vừa qua, có rất nhiều đoàn du lịch đến với Gia Lai của chúng ta. Qua nắm thông tin và qua cảm nhận, tiếp xúc, tôi thấy các đoàn có nhiều thiện cảm với Gia Lai nên rất mong muốn các đồng chí cố gắng, quyết tâm. Chúng ta đã trải qua một thời điểm dịch rất phức tạp, bây giờ chúng ta đang bình thường để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Chính vì thế, việc đẩy mạnh du lịch là một trong những điều kiện để tăng cường sự phát triển của địa phương. Thời gian vừa qua, nhiều địa phương hết sức chủ động, ví dụ gần đây nhất là TP. Pleiku đã thực hiện chương trình rất hay và có ý nghĩa. Một số địa phương khác đã bắt đầu tổ chức triển khai ở các cấp, các địa phương của mình. Đề nghị các sở, ngành liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện, phối hợp trong thực hiện các nội dung này. Triển khai quyết liệt, khẩn trương, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, gồm 7 nội dung đã được nêu trong kết luận. Đối với nội dung này, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh sớm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự kiến chương trình, kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, nhất là các nội dung về xây dựng đường cao tốc, về thủy lợi Ia Mơr, về chuyển đổi diện tích cao su kém phát triển, về đề xuất giữ các dự án có vốn ODA, về di tích khảo cổ Rộc Tưng, về xin cơ chế, chính sách đối với các địa phương mà có phát triển tỷ lệ nông nghiệp cao và có tỷ lệ che phủ rừng lớn. Chúng ta có đề nghị với Chính phủ nhưng chúng ta phải đề xuất cơ chế, chính sách đối với nội dung này. Chúng ta phải chủ động bằng chương trình, kế hoạch của tỉnh. Chúng ra đã đề xuất được thì bây giờ phải khẩn trương làm, phải có quyết tâm chính trị lớn như Thủ tướng thường nhắc, đó là quyết tâm phải lớn, nỗ lực phải cao và hành động phải quyết liệt.



Hai là, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng-chống cháy rừng; tích cực triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022 đảm bảo các chỉ tiêu đề ra và chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng. Chúng ta hết sức quyết tâm để đạt tỷ lệ che phủ rừng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghiên cứu, thí điểm các dự án liên quan đến rừng nhưng không gây tổn hại đến rừng như phát triển du lịch, phát triển dược liệu dưới tán rừng, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực, gắn với nâng cao chất lượng đời sống thực tế của người dân. Chúng ta hết sức tránh bệnh thành tích. Thực hiện tốt các bước của Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy



Ba là, chỉ đạo tổ chức tốt các kỳ thi trong năm 2022, đi đôi với việc củng cố và nâng cao chất lượng công tác giáo dục ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về cơ sở vật chất, trường lớp, giáo viên, sĩ số học sinh để tiếp tục nâng cao trình độ dân trí. Triển khai tốt công tác phòng-chống dịch bệnh ở người, cây trồng, vật nuôi... nhất là công tác phòng-chống sốt xuất huyết, tình hình các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh việc triển khai tiêm chủng phòng Covid-19 cho các đối tượng theo đúng kế hoạch. Xây dựng đề án để nâng cao chất lượng, số lượng nhân lực ngành Y tế tỉnh và các địa phương đi đôi với tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất cho ngành Y tế làm tốt công tác phòng bệnh, khám-chữa bệnh cho Nhân dân.



Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là các chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo; tập trung đẩy nhanh giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đề nghị ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tuyên truyền, có các hoạt động để đẩy mạnh thu hút lao động, giới thiệu việc làm ở các khu vực trong nước và kể cả nước ngoài. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa. Tập trung quản lý tốt các hoạt động tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Triển khai thực hiện các giải pháp trong kế hoạch phục hồi, phát triển các hoạt động du lịch trong năm 2022 và có kế hoạch trong những năm tiếp theo. Phối hợp với các cơ quan Trung ương thực hiện các hoạt động trên địa bàn tỉnh, như: Giải Bóng bàn Báo Nhân Dân (tháng 7), Hội thi Nhà nông đua tài (tháng 8) do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức và các hoạt động kích cầu du lịch ở các địa phương trong tỉnh.



Bốn là, tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách hiệu quả, phấn đấu hoàn thành thu ngân sách năm 2022 đi đôi với nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế. Nghiêm túc chấn chỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương qua kiểm tra, giám sát, thanh tra có vi phạm, khuyết điểm trong quản lý chi tiêu ngân sách. Chúng ta cần hết sức chú ý vấn đề này. Tỉnh ta, các đơn vị, địa phương còn rất nhiều khó khăn nên việc sử dụng kinh phí phải tiết kiệm và khi sử dụng phải cho đúng.



Năm là, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân các dự án; xử lý hoặc báo cáo ngay cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực, lãng phí. Rà soát, chuẩn bị để có thể triển khai ngay các dự án được phân bổ của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; các dự án trên địa bàn tỉnh có sức lan tỏa lớn như dự án đường Nguyễn Văn Linh, dự án Khu liên cơ quan, dự án trung tâm văn hóa-nhà hát .



Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, các dự án được ký ghi nhớ, ký kết hợp tác và trao quyết định chủ trương đầu tư tại các hội nghị xúc tiến đầu tư. Sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 ở các địa phương. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra các dự án triển khai ở các địa phương giao cho các địa phương làm chủ đầu tư mà chậm do lý do chủ quan thì kiên quyết cắt.



Sáu là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là tập trung diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh nông thôn; đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hiệu quả trật tự an toàn giao thông. Phát huy cao hơn nữa trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động các ban chỉ đạo về phòng-chống tội phạm và ban chỉ đạo về trật tự an toàn giao thông cũng như thực hiện các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa phương cơ sở. Làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, việc sử dụng tài liệu mật, tài liệu nội bộ theo quy định; chú ý các hình thức, các loại tội phạm mới trên địa bàn tỉnh nếu có. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác với các địa phương trong khu vực và với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, cung cấp, trao đổi thông tin quảng bá, giới thiệu tiềm năng, vận động, kêu gọi đầu tư vào tỉnh.



Bảy là, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trong công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế và nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản. Ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.



Tám là, lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng theo quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên tất cả các lĩnh vực: Kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, về quy hoạch cán bộ, giáo dục chính trị tư tưởng. Thực hiện nghiêm Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Nghiêm túc chấp hành nội quy, kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp của tỉnh. Tăng cường chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo theo yêu cầu đề ra, lưu ý việc bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở những nơi đủ điều kiện và cấp ủy viên có trình độ THPT.



Chỉ đạo tham mưu, ban hành một số văn bản về công tác cán bộ, như: Quy định về công tác luân chuyển cán bộ và Kế hoạch luân chuyển cán bộ của cấp tỉnh. Ban Thường vụ cấp ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng theo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để có cơ sở cho đơn vị, địa phương căn cứ thực hiện. Cần lưu ý việc đánh giá kết quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp, việc quy định mức độ tự chủ của các đơn vị sau sắp xếp, hiệu quả thế nào, chất lượng ra sao để phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức ở các đơn vị này.



Chín là, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tập trung tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”, các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân gắn với tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân để hạn chế nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Thực hiện hiệu quả phương châm “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Tiếp tục chỉ đạo đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức đại hội Công đoàn, đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.



Đối với các dự thảo: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ uy nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 và Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đa số đại biểu thống nhất dự thảo báo cáo, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị để tu chỉnh, hoàn thiện tất cả các dự thảo văn bản và ký, ban hành.



Ngay sau hội nghị này, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.





GLO



-----------

(*) Đầu đề do Báo Gia Lai đặt.