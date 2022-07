Pleiku: Phát hiện người đàn ông tử vong tại hồ câu cá dịch vụ

(GLO)- Ngày 25-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể anh Hà Văn Hải (SN 1992, thôn 1, xã An Phú, TP. Pleiku) cho gia đình lo hậu sự, sau khi khám nghiệm tìm nguyên nhân tử vong dưới hồ câu cá dịch vụ tại thôn 2 (xã Chư Á, TP. Pleiku).



Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: R'Ô PRIN

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30, ngày 23-7, Công an xã An Phú nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện dép, quần áo, cần câu trên bờ tại hồ câu cá dịch vụ tại thôn 2, xã Chư Á. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã An Phú đã thông báo đến Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh).

Từ thông tin trên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã huy động phương tiện chuyên dụng, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tại địa phương triển khai các hoạt động tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời tối, mặt hồ nước sâu nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 9 giờ 45 ngày 24-7, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Hải dưới hồ, đồng thời bàn giao thi thể cho gia đình.

Nguyên nhân dẫn đến việc anh Hải tử vong được xác định là do anh đi câu bị trượt chân ngã và không biết bơi.



R’Ô PRIN