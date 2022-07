(GLO)- Sáng 6-7, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII bước vào phiên làm việc đầu tiên. Đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số ban, ngành báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác những tháng còn lại của năm và nhiều nội dung quan trọng khác.





Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6. Ảnh: Đức Thụy

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp



Ngay từ những tháng đầu năm 2022, mặc dù vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã lãnh đạo quyết liệt, thống nhất, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Vì vậy, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.



Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch đề ra.

Cụ thể: Tổ chức thành công các kỳ họp HĐND tỉnh; phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Việc duy trì thường xuyên các phiên họp hàng tháng đã giúp Thường trực HĐND tỉnh chủ động trong công tác điều hành; kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền… Qua đó, đã đồng hành cùng UBND tỉnh giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị, tạo điều kiện chủ động triển khai nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy





“Trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức 27 hội nghị để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với 2.156 lượt cử tri tại 27 điểm; tổng hợp của 15/17 tổ đại biểu HĐND tỉnh với 29 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định; trong đó 5 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ngành Trung ương, Thường trực HĐND tỉnh gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để tổng hợp chuyển đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV; 24 kiến nghị chuyển đến UBND tỉnh xem xét giải quyết, trả lời cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh theo quy định”-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút thông tin.



Cũng tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Trong đó, đáng chú ý là nội dung chuyên đề giám sát về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018-2022. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho rằng, thông qua giám sát, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư sẽ nắm thông tin và đánh giá đúng tình hình, kết quả hoạt động đầu tư, tiến độ thực hiện và những tồn tại, khó khăn để có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Mặt khác kịp thời phát hiện và ngăn chặn những sai phạm yếu kém về quản lý dự án và tiêu cực (nếu có) gây thất thoát, lãng phí đất đai, lãng phí vốn trong quá trình thực hiện đầu tư cũng như kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu tại kỳ họp. Ảnh Đức Thụy



Về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành cho biết: Các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ, như giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,31%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 8,75%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.056 tỷ đồng, đạt 52,4% dự toán HĐND tỉnh giao.



Đến nay, toàn tỉnh có 3 địa phương (TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa) đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 91 xã, 118 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; có 214 sản phẩm OCOP được công nhận. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, địa phương tích cực triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022. Đến nay các đơn vị, địa phương đã trồng được 78,4 ha; chuẩn bị 2.428,3 ha đất trồng rừng tập trung và 1.289,86 ha đất trồng cây phân tán. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo tồn, phát triển hệ sinh thái, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đối với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng…



Bên cạnh đó, công tác xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc; chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021 của tỉnh đứng thứ 26 toàn quốc, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên, tăng 12 bậc so với năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, kêu gọi hợp tác đầu tư quốc tế. Phương thức tổ chức chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh ngày càng đổi mới, sâu sát, tính dân chủ được nâng cao.



Thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế



Đánh giá về những kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 là rất quan trọng, qua đó tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, vai trò điều hành của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần phải tập trung tìm giải pháp khắc phục”.



Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ rõ: Việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện còn chậm tiến độ; chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính năm 2021 giảm 17 bậc, chỉ số cải cách hành chính năm 2021 giảm 21 bậc so với 2020; công tác phối hợp giữa một số sở, ngành với một số địa phương chưa tốt. Trong đó, tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, trật tự an toàn xã hội; tình trạng đầu cơ, thổi giá, thu gom, phân lô bán nền đất nông nghiệp vẫn còn tiếp diễn; tai nạn giao thông còn tiềm ẩn nguy cơ, thực tế đã xảy ra một số vụ đặc biệt nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành phát biểu tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. Ảnh: Đức Thụy



Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và dự báo tình hình trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành đề nghị Giám đốc các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”. Tạo điều kiện để phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Không được chủ quan, thỏa mãn, lơ là; khẩn trương hoàn thành việc tiêm vắc xin mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi, tiêm vắc xin mũi 3 cho người trên 18 tuổi. Bảo đảm tiếp nhận, phân phối đủ lượng vắc xin cho các địa phương và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 9-2022 theo kế hoạch, đảm bảo an toàn, hiệu quả”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.



Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo giải ngân 100% số vốn được giao năm 2022, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Xử lý nghiêm các nhà thầu, ban quản lý, chủ đầu tư chậm tiến độ. Bên cạnh đó phát huy vai trò Tổ công tác của UBND tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ giải ngân của dự án để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công…



Đối với kế hoạch hành động “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016-2020”, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã có những đánh giá về kết quả đã đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân và các kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả hơn Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Nhằm nâng cao hiệu quả kế hoạch này, HĐND tỉnh cũng yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương cần xác định nông-lâm nghiệp là thế mạnh và là nền tảng ổn định lâu dài, hướng tới nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và người dân nông thôn; lấy lợi ích của người dân là mục tiêu cao nhất.



Báo cáo tại kỳ họp, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Vũ Tiến Anh nêu rõ: “Trong cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, cần tập trung xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng vùng sản xuất; gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp chế biến, dịch vụ với nông nghiệp; giữa phát triển nông thôn mới bền vững với quá trình đô thị hóa theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Cùng với đó là việc huy động các nguồn lực từ nhà nước, từ xã hội đầu tư cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.



Liên quan đến những tồn tại, hạn chế, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị các đại biểu HĐND tập trung làm rõ, đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của các cấp, các ngành. Từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể để vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm, nhất là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành kế hoạch thu, chi ngân sách, đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết tốt các vấn đề trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy



“Việc bàn và quyết nghị những vấn đề trên tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm bảo đảm tính tổng thể và là cơ sở quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn vì sự phát triển của tỉnh”-Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.



Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV; các Ban HĐND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022;…



Chiều nay, UBND tỉnh sẽ trình bày các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; các Ban HĐND tỉnh sẽ tiến hành báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Đồng thời, các đại biểu sẽ nghe Thường trực HĐND báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh; UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII.



MINH DUNG