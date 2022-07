Mang Yang: Tập huấn nghiệp vụ Quỹ hỗ trợ nông dân

(GLO)- Ngày 12-7, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân và tín chấp vay vốn cho 37 đại biểu là các tổ trưởng tổ vay vốn tại các xã, thị trấn trên địa bàn.





Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Nguyễn Kim

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền và tập huấn các nội dung về công tác xây dựng, quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân; nghiệp vụ cho vay và công tác quản lý tài chính Quỹ; nghiệp vụ tín chấp từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT; tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát, củng cố hoạt động các tổ vay vốn; phối hợp cùng ngân hàng dự báo, phát hiện và ngăn chặn kịp thời nợ xấu, nợ quá hạn…



Dịp này, Ngân hàng nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh huyện Mang Yang tổ chức tổng kết cho vay khách hàng cá nhân thông qua các tổ vay vốn. Tính đến ngày 31-5-2022, Chi nhánh có 37 tổ vay vốn hoàn thành ủy thác cho Tổ trưởng thu lãi với 958 tổ viên và dư nợ hơn 100 tỷ đồng; giảm 221 tổ viên, dư nợ giảm hơn 14,6 tỷ đồng so với đầu chương trình. Trong đó, Tổ vay vốn đã ủy thác do Hội Nông dân quản lý 37 tổ/958 tổ viên. Tỷ trọng so với tổng số tổ ủy thác chiếm 38% về số tổ, 74% số tổ viên và 86% dư nợ.



Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành Quỹ.



Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai cho vay khách hàng thông qua tổ vay vốn.



HÀ PHƯƠNG