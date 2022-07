Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

(GLO)- Ngày 19-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) Việt Nam (20/7/1962-20/7/2022) và 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).





Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND. Ảnh: Lê Anh

Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.



Ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố “Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của CSND” và “Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc của sĩ quan, hạ sĩ quan CSND”. Từ đó, ngày 20-7 trở thành Ngày truyền thống của lực lượng CSND.



Đối với Gia Lai, trên chặng đường xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng CSND Công an tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các cấp, các ngành xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phát huy được sức mạnh của Nhân dân trong công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm.

Đặc biệt, những năm qua, lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh đã tổ chức điều tra, khám phá hàng ngàn vụ trọng án, tỷ lệ điều tra luôn đạt mức cao, trung bình hàng năm trên 75%, trọng án trên 90%; bắt, vận động đầu thú hàng ngàn đối tượng truy nã...

Công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông đường bộ được lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh ngày càng tăng cường, chú trọng. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, lực lượng Cảnh sát là một trong những lực lượng tuyến đầu, nòng cốt, tích cực cùng toàn dân phòng-chống dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Công an tỉnh. Ảnh: Lê Anh





Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện các chế độ chính sách hiện hành đối với 68 trường hợp thuộc đối tượng chính sách; phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Puih Krơn, 17 gia đình thân nhân liệt sĩ, 34 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh, 60 năm qua đã có nhiều tập thể và cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen các loại.





Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, cống hiến, đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nói chung, lực lượng CSND thuộc Công an tỉnh qua các thời kỳ nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn phức tạp. Tội phạm về ma túy không ngừng thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động; tình trạng sử dụng ma túy trái phép trong thanh-thiếu niên còn xảy ra ở nhiều nơi nhưng chưa có giải pháp ngăn chặn triệt để. Tội phạm về kinh tế, tham nhũng còn tiềm ẩn trong các lĩnh vực quản lý ngân sách, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường. Đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao và một số loại tội phạm mới có thể phát sinh trên địa bàn với những phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh sẽ gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh của lực lượng Công an.

Trước tình hình đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh nói chung và lực lượng CSND tỉnh nói riêng phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp trong xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ; thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, hướng về cơ sở. Quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”; đồng thời, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các vấn đề về bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng-chống tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm, hiệu quả các loại tội phạm, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Anh





Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, thiết thực đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng do đơn vị nhận phụng dưỡng; thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn" đối với thương-bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng thuộc Công an tỉnh đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.



Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen cho tập thể Công an tỉnh và 4 tập thể, 3 cá nhân các đơn vị trực thuộc có thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND; 1 tập thể, 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc đột xuất, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh (thứ 5 từ trái sang) trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Anh



Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” giai đoạn 2017-2022. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 29 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND; 2 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu về chế độ chính sách đối với người có công và tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” trong Công an nhân dân; những gương thương binh, thân nhân liệt sĩ lập thành tích xuất sắc trong học tập, công tác.



LÊ ANH